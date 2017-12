Ex concejal aludió al descanso dominical

El ex concejal y ex gerente de la sucursal local de ASSA, el abogado Pablo Comtesse, estuvo durante la jornada de ayer distribuyendo en la zona céntrica de la ciudad un escrito de su autoría, fijando una contundente posición respecto al descanso dominical y el reciente fallo de la justicia que habilitó a los supermercados a abrir los días domingos. Se pregunta Comtesse si "¿la justicia volvió a fallar?, como viene fallando mucho en la Argentina, como cuando larga un violador que de inmediato viola y mata a una mujer. Ahora falló, y dice que es constitucional sepultar el derecho de los trabajadores de supermercados a disfrutar los domingos en familia. Como también falló, al mover recién ahora, las páginas de los expedientes en los que están denunciados los supuestos (¿supuestos?) corruptos del gobierno anterior. Y como fallará seguro en el futuro, comenzando de acá a 2, 6 o 10 años a mover las páginas de los expedientes en donde se denuncien ahora los actos de corrupción de algunos de los actuales funcionarios del actual gobierno".Se pregunta también Comtesse "¿cómo falla la justicia de Rafaela, o la de la provincia, cuando los dueños de la libertad de explotar a los trabajadores nos demanden, a través de la municipalidad, para que todos los rafaelinos les paguemos las "pérdidas" que sufrieron por no poder hacer trabajar a los trabajadores los domingos. O la provincia deba indemnizarlos por no poder hacer acá, en la Argentina, lo que en Europa tampoco pueden hacer, pues allá queda feo explotar a la gente".Dice más adelante de su extensa nota "¿Iremos a comprar los domingos? O sólo volveremos a comprarles cuando desistan de querer abrir los domingos y de hacer juicio a Rafaela y a la provincia?", sosteniendo luego "tengo esperanza, creo que los rafaelinos no fallaremos como falla la ¿justicia? últimamente en nuestro país".Ya en el final desea feliz Navidad, mencionando "Pablo Comtesse, ciudadano, rafaelino desde mis abuelos, orgulloso de mi ciudad. Por una justicia un poco mejor y por más emprendedores como los de Rafaela, justos, admirados y respetados generadores de trabajo".