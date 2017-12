Reprogramación de exámenes en la UNL

En las últimas horas, a partir de las medidas de fuerza tomadas por parte de diferentes entidades gremiales, las facultades de la Universidad Nacional del Litoral informaron de qué manera continúan los exámenes que estaban programados para el lunes por la tarde y el martes por la mañana. Se informa además que la oficina de Bienestar Estudiantil no interrumpirá los turnos de inscripción a carreras. Quien no pueda concurrir el día martes, deberá acercarse el miércoles al Rectorado de la UNL, Bulevar Gálvez 2750, donde la atención también continúa con normalidad.En las Facultades de Ciencias Veterinarias (FCV), Ciencias Agrarias (FCA) y Ciencias Económicas (FCE), los exámenes se realizan de acuerdo al cronograma que estaba previsto.En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS), las mesas se trasladan a partir del martes a las 13.Desde las facultades de Ingeniería Química (FIQ) y de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) se informó que los exámenes que estaban programados para el martes 19 por la mañana se reprograman para el mismo día, a partir de las 15. En la Escuela Industrial Superior (EIS), se reprograman también para el martes, pero desde las 14; y se recomienda a los estudiantes consultar la sección Exámenes de la web de la EIS, donde se encuentran publicados en detalle los nuevos horarios.En la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) se decidió que “los exámenes programados para mañana martes 19 de diciembre por la mañana se reprogramarán para ese día a partir de las 15, o en los días siguientes del 6° Turno 2017”. Se informó además que, se reprogramarán los exámenes que no se hayan podido realizar el día lunes.En tanto, la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) indica que “los exámenes que no se tomaron hoy lunes serán reprogramados para el miércoles 20 de diciembre”.En la Facultad de Ciencias Médicas (FCM), los exámenes de la carrera de Medicina y la Licenciatura en Obstetricia se reprograman a partir del miércoles, y se sugiere a los estudiantes consultar el cronograma actualizado que estará publicado en la web.Finalmente, en el caso de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) para aquellas mesas de exámenes que no se sustancien durante el lunes 18 y la mañana del martes 19, y cuyos docentes soliciten reprogramación, se plantea la conformación de los tribunales para el martes 26 de diciembre. Para más información y consultas se sugiere contactar a la Dirección de Atención al Estudiante de FHUC (correo electrónico [email protected] Es importante aclarar que las actividades en el Predio UNL-ATE, donde la temporada de verano comenzó el viernes pasado, se desarrollan con total normalidad.