Carrió denunció un intento de golpe de Estado

BUENOS AIRES, 19 (NA). - La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió denunció ayer un supuesto intento de "golpe de Estado" por parte de los manifestantes concentrados en las inmediaciones del Congreso, y aseguró además que existe una "conspiración institucional".Al hacer alusión al artículo 21 de la Constitución, Carrió afirmó que podría darse la situación de que no se permitiera funcionar a la Corte Suprema de Justicia, o que "mañana decida un grupo en las calles que no puede funcionar el Gobierno de la Nación"."Eso es ni más ni menos que golpe de Estado. En consecuencia, nosotros somos diputados de la Nación, ejercemos una representación, queremos tratar la ley. El artículo 21 de la Constitución establece que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes", agregó Carrió al tomar la palabra durante la sesión especial que debate la reforma jubilatoria.Luego, la diputada oficialista denunció una supuesta "conspiración institucional" para no permitir el normal desenvolvimiento del Congreso. "He pedido el levantamiento de la sesión pero además pido que a partir de estas manifestaciones se corra vista al fiscal y al juez en turno que están tratando el tema de la conspiración institucional", reclamó.En una intervención posterior, la cofundadora de Cambiemos le dio continuidad al duelo picante que mantiene con el jefe de bloque del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, de quien recordó que en 2010 lideró el rechazo de la bancada kirchnerista a la ley que consagraba el 82 por ciento móvil en las jubilaciones, y que luego sería vetada por la expresidenta Cristina Kirchner.