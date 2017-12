El PS insistirá con el Registro de Accidentes

Con el simple objetivo de sumar ideas al Concejo Municipal, el secretario General del Centro Socialista Rafaela, Sebastián Piumetti, y el ex candidato a concejal y referente del espacio, Sebastián Barello, entregarán esta mañana una nota al titular del Cuerpo legislativo, Raúl Lalo Bonino, en el que solicitarán la implementación del Registro Municipal de Accidentología Vial, tal como lo dispone el artículo 57 de la Ordenanza Nº 2969 del año 1997, pero que nunca se aplicó.“La estadística es una herramienta clave para definir políticas públicas, acciones específicas para intervenir y resolver problemas. El tránsito sigue siendo hoy en la ciudad una de las mayores preocupaciones y nosotros queremos hacer un aporte”, sostuvo Piumetti. “El socialismo ya no tiene una banca en el Concejo Municipal desde el 10 de diciembre, aunque está Lisandro Mársico representando al Frente Progresista, creemos que es importante continuar teniendo como espacio político presencia en la agenda pública y definir posicionamientos dentro del marco del Concejo”, agregó.En este escenario, Piumetti adelantó que hoy “vamos a presentar una nota al presidente del Concejo, Raúl Bonino, sobre el tema tránsito, que ya lo veníamos abordando junto a Natalia Enrico durante su concejalía, incluso con un principio de debate que lamentablemente cayó en saco roto”.“Mucho se habla de la inseguridad en Rafaela, pero lo cierto es que el tránsito tiene más muertos que la inseguridad. El tránsito es un tema netamente local que no deja lugar al Municipio a transferirle responsabilidades a otros niveles del Estado como puede ser la Provincia o la Nación. Y es un problema latente que no ha tenido demasiados avances”, afirmó Piumetti.Por su parte, Barello -uno de los gestores de la investigación efectuada por el Centro Socialista- destacó que “el socialismo propuso en 2016 un abordaje integral para las cuestiones de tránsito desde la banca de Natalia Enrico” a la vez que recordó que “en la reciente campaña electoral se planteó, desde el oficialismo, aumentar la cantidad de minibuses y de frecuencias, pero quien no es usuario del transporte público es difícil que deje su moto o su auto que le da mayor independencia en su movilidad para comenzar a viajar por la ciudad con este servicio”.“Una de las consignas de nuestro proyecto es trabajar para evitar que ocurra el choque. Porque con las campañas a favor del uso del cinturón y del casco no alcanza, lo importante es que se frene en las esquinas, que se reduzca la probabilidad de que ocurra el siniestro. Porque si el motociclista usa casco pero choca, igual tendrá sus consecuencias, que pueden ser fatales o dejarle incapacidades”, sostuvo Barello. Asimismo, puntualizó que “el Municipio debe esforzar su gestión en que no ocurra el choque” y advirtió que “en los últimos 10 años, se registraron más de 100 muertos en la ciudad más allá de que no hay una estadística oficial sino que se construye a partir de las publicaciones periodísticas y de los informes del 107”.Según Barello, el primer paso para “avanzar en una política integral donde la prioridad sea evitar el choque es la creación de un Registro Municipal de Accidentología Vial”. Al revisar la legislación local, concluyó que el tema está legislado desde el año 1997 pero nunca se implementó. “Este registro no está, no emite informes, apenas hay un antecedente de 2008, muy aislado. Nos parece importante llevar estadísticas sobre el perfil de las personas que chocan, dónde se producen esos siniestros, si los protagonistas tienen seguro de los vehículos, si tienen obra social. Cuáles son los resultados de los controles de alcoholemia. Todo bien sistematizado, quizás a través del ICEDeL que tiene los recursos y el conocimiento para esta tarea”, propuso Barello.Tras calificar un fracaso a la campaña “Con Casco Cargás”, el referente socialista subrayó que “el giro en la izquierda en las avenidas de doble mano constituye uno de los desafíos más grandes para el tránsito, pero poco se ha hecho para buscar una solución”.“Un Registro estadístico es necesario para orientar la política pública del gobierno municipal. Se pueden generar informes periódicos para las áreas específicas del Municipio, para las instituciones que tienen que ver con el tránsito y para la prensa. Se pierden un montón de vidas, muchos vecinos quedan con incapacidades para toda la vida. Con las compañías aseguradoras hay un interés en común, que es reducir los siniestros. Hay cosas por hacer. Hay que poner manos a la obra”, finalizó Barello.