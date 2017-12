Dujovne: se aprobará la reforma previsional

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró ayer estar "convencido" de que hoy se aprobará la reforma previsional en la Cámara de Diputados, luego de que la semana pasada se suspendiera la sesión especial para tratar la iniciativa oficial en medio de un escandaloso marco.Así, el funcionario nacional se mostró seguro de que la reforma "se destrabó" y, por lo tanto, afirmó que será convertida en ley la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo."Nosotros estamos convencidos de que mañana (por hoy) tendremos la reforma previsional. Ya tiene media sanción, despacho de Comisión (de Trabajo y Previsión Social) y tuvo quórum", indicó.En ese sentido, el titular de la cartera económica evaluó: "Está a punto de ser aprobada. Luego esperamos la media sanción de la reforma tributaria y la semana próxima media sanción de las leyes complementarias del pacto fiscal y de redistribución de recursos de coparticipación".El ministro consideró que "es imprescindible" que salga esta medida porque llegaron "a acuerdos de largo plazo con las provincias para cambiar algunos aspectos de la coparticipación, y para que eso funcione tiene que haber previsibilidad de los fondos del sistema"."Tuvimos una muy buena reunión con gobernadores y diputados, en la cual conversamos acerca de la reforma. Se acordó un pago adicional en marzo, que alcanzará a 9 millones de personas entre jubilaciones y AUH, que fue muy bienvenido por diputados y gobernadores", destacó.Dujovne resaltó que "volvió el camino de diálogo que nunca debió haberse interrumpido" y precisó que hay algunos legisladores que "votarán en contra, pero quieren dar quórum" para evitar "el bochorno de la sesión del jueves".El funcionario consideró que la oposición "sabía que iba a perder" y los acusó de no saber "adaptarse a la vida democrática"."Hay un grupo claramente identificado con el kirchnerismo que cruzó una raya institucional que no se había cruzado en los años de democracia en la Argentina", analizó en diálogo con el diario La Nación.Según sostuvo, este sector "se dedicó a intimidar con aprietes, extorsiones, violencia, y hubo una decisión muy acertada del oficialismo de levantar la sesión"."La foto del kirchnerismo y el massismo juntos es triste porque muestra un festejo no por haber dado el debate y haber eventualmente ganado una elección en el recinto, sino por haber impuesto la violencia e impedido que el Congreso sesionara", cuestionó.