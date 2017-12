Plan de contingencia para mantener vivo a SanCor

Se llevó a cabo un encuentro propiciado desde el Ejecutivo municipal y que contó con la participación de los miembros del Gabinete, del Concejo Municipal, el coordinador de Salud de la Región 2 Nodo Rafaela y representantes de instituciones locales. Abrió el encuentro un mensaje del intendente, Gonzalo Toselli, quien puso de relieve que la convocatoria fue para presentar "un plan de contingencia elaborado desde el gobierno local y desde el gobierno de la Provincia también", aclarando que " el alcance de un plan de contingencia es prepararse por si sucede lo peor. Ustedes saben lo que está ocurriendo con nuestra decana empresa cooperativa, emblema para la ciudad de Sunchales, que tiene muchísimo que ver con nuestra identidad, con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, los valores que ejercemos, que tenemos como comunidad"."La mayoría de los sunchalenses seguimos pensando que lo que nos identifica es el cooperativismo, digo esto porque SanCor no es solo 4.000 puestos de trabajo en todo el país. A partir de eso como comunidad como gobierno tenemos que esforzarnos al máximo mucho más allá de la posibilidad y la responsabilidad que cada uno tenemos y es por ello que hace mucho tiempo, desde los primeros días de gestión, ante información que íbamos recolectando nos pusimos a gestionar para una posible salida o solución para nuestra empresa cooperativa". Recordó que en los primeros días de gestión, por este mismo tema se reunió con el jefe de Gabinete , Marcos Peña y con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y desde ahí, muchas veces con el propio Gobernador, interactuó, junto a integrantes del Consejo de Administración, y también con especialistas en la cadena de control de la leche. Remarcó que con el correr del tiempo la solución no llegaba y "como no estaba claro el plan de negocios de la empresa es que con especialistas nos pusimos a trabajar y elaboramos un plan de negocios sustentable". Aunque no aportó detalles puntuales de este plan destacó que "se trata de mantener viva a nuestra empresa, enfocándonos especialmente en la planta industrial Sunchales y luego de elaborar el plan hemos ido tomando contacto con distintos actores, entre ellos nuestro Gobernador, quien con verdadera preocupación suele llamarme para requerir información o brindarme la que posee, nos reunimos la semana pasada y ayer, y tras ser impuesto de los detalles salientes del plan, manifestó su intención de acompañar". Al referirse al acuerdo que se arribó en la noche del pasado jueves con satisfacción manifestó que "nos dan cierta tranquilidad". Recordó que siempre cuentan con el apoyo del Gobierno provincial y también del Gobierno nacional. Resaltó que "la salud tiene un papel fundamental, por eso me acompaña el Dr. Ernesto Bosco, y las Dras. Vanesa Cipolatti y Erica Rodríguez". En otro pasaje hizo saber que el Concejo Municipal de esta ciudad está trabajando en la elaboración de un Proyecto de Ordenanza para declarar la emergencia laboral.