Merecido y emotivo reconocimiento a Silvia Bertolaccini en el Jockey Club

Un día muy especial fue el sábado para Silvia Bertolaccini. En su ciudad, pero fundamentalmente en su casa como lo es el Jockey Club, recibió un homenaje como se merecía ante una trayectoria marcada por el éxito desde el punto de vista deportivo y profesional.Luego de la disputa del tradicional torneo Clausura, la Subcomisión de Golf preparó el reconocimiento a la hora de los agasajos, para que gran cantidad de socios pudieran observar el acto y brindar su caluroso aplauso a la reconocida figura. El festejo se hizo extensivo a la Municipalidad de Rafaela, con el intendente Luis Castellano y el Subsecretario de Deportes Leonardo Crosetti compartiendo un grato momento con la hoy comentarista de la cadena televisiva ESPN.Luego de la introducción realizada por Fabián Rivero y Maximiliano Belfiori, quien brindó una breve reseña de la fructífera carrera de la mejor jugadora que tuvo nuestro país y presentó un video alusivo al emotivo momento, el presidente de la Subcomisión Leo Bergero entregó la plaqueta a Silvia que, a partir de ahora, tiene al hoyo 1 de la cancha con su nombre."Mis recuerdos del Jockey Club Rafaela son mis mejores recuerdos de mi carrera en golf. El club para mí fue un segundo hogar. Venía todos los días a practicar luego de almorzar, a conversar de golf, regaba las plantas, entregábamos las tarjetas. Tengo tantos recuerdos lindos, que me da trabajo organizarlos. Como cuando venía la gente de Paraná y Santa Fe, o nosotros íbamos para allá, también concurriendo al Abierto del Centro. Todo el tiempo aprendiendo algo, a comportarse, a jugar mejor golf y todas esas enseñanzas de esos años fue lo que mas me abrió las puertas para lo que seguí haciendo", manifestó a modo de agradecimiento la homenajeada.Por su parte, el intendente Luis Castellano destacó la importancia que tienen los clubes en el comienzo de la vida profesional de todo deportista y también, el rol fundamental que cumplen las comisiones directivas en el sostenimiento de estas instituciones. "Gente que pone ad honorem su tiempo para que puedan mantenerse instituciones en la ciudad y el Jockey Club es una de ellas. El golf es uno de los deportes pero hay tantos que se practican y hay tantos embajadores en distintos lugares de nuestro país y del mundo". "Es difícil hoy y será siempre mantener un club, por eso el desafío es poder acompañar a las voluntades de las distintas comisiones directivas que trabajan. Esto es clave para que valores como vos y como tantos otros puedan estar representando a Rafaela en el mundo", señaló.Además, agradeció a la golfista rafaelina por su trayectoria personal y "a la comisión directiva del Jockey Club y ojalá podamos seguir alentando y trabajando por este semillero de embajadores que tenemos en la ciudad".PRINCIPALES LOGROSSilvia Bertolaccini nació en Rafaela el 30 de enero de 1950, comenzó a jugar al golf en el Jockey Club. Se destacó rápido como aficionada en Argentina ya que fue convocada para representar a su país en la Copa Andes a los 16 años; en 1972 gana el Campeonato de Aficionadas de Argentina y representa a Argentina en los Mundiales de Aficionadas de España en 1970 y Argentina en 1972 cuando se juega por primera vez en nuestro país; junto a Betty Rosello y María Julia Caserta, en 1974 obtiene el Campeonato de Aficionadas de Colombia y recibe un ofrecimiento de apoyo económico para intentar clasificar para el LPGA Tour.Partió hacia USA en 1975 para jugar la Escuela Clasificatoria, entre el 22 y el 24 de Enero de 1975, en Kendale Lakes CC, Miami; Silvia obtuvo el pasaporte a su nueva vida. Luego de 54 hoyos empató el segundo puesto con Vivian Brownlee, de la competencia a 54 hoyos en la cual participara Amy Alcott y ganara Michelle Walker.Allí comenzó su vida como jugadora profesional, sin dudas fueron meses difíciles los del inicio, adaptarse a un país y un modo de vida tan distinto, siendo la primera profesional argentina en intentarlo; cuando no era habitual para un aficionado pasarse al campo rentado, habla a las claras de la determinación de la rafaelina.Jugó el LPGA de 1975 a 1990 y obtuvo cuatro triunfos en el máximo circuito profesional femenino, a saber, el Colgate Open, en Singapore, en 1977; Dallas Open, en Texas, 1978; Colgate Open, en Manila, 1979; y el Mazda Classic en 1984.Tuvo por profesor a uno de los grandes maestros de la época, Jimmy Ballard, de su paso por el PGA se recuerda además de su juego, la calidad de persona de Silvia, eso luego de quince años de competencia al más alto nivel exime de mayores comentarios.Recibió el Premio AAG 2013, siendo la primera mujer en sumarse a nombres ilustres de la historia de nuestro golf, el primer reconocimiento lo recibió Roberto de Vicenzo, Angel Cabrera fue Premio AAG en 2009.