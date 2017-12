Luego de la ceremonia, compartimos una breve ronda de prensa con Silvia, quien ampliando el concepto de lo expresado en el acto señaló que "la que debería homenajear al Club soy yo. Aquí aprendí que tenés que trabajar duro, llegar a horario, dedicarte, muchísimas cosas. En esa época el Club tenía muy buenos jugadores, y los chicos en ese entonces aprendíamos mirando".Con un orgullo propio de quienes valoramos lo nuestro, mencionó que "uno mira y dice, una cancha pequeña, modesta en cuanto a los recursos para muchas cosas. Pero a mí me dio una gran formación, y hoy en día la gente joven aprende con tecnología, aparatos. Nosotros lo hicimos de otra forma, tan buena como la que utilizan hoy".Rafaela ha dado varios profesionales en los últimos años, como Julio Zapata, Gustavo Acosta y más recientemente Román Rébora. La consultamos sobre si sueña con un día ver un jugador salido del Jockey en, por ejemplo, el Masters de Augusta. "Puede llegar a suceder, como con Emiliano Grillo del Chaco, podría haber pasado aquí con Perotti (Franco), así de cerca. Uno no sabe porque un caso se da y otro no. A veces es personalidad, de querer seguir, por eso quiero que el Club valore que no importa donde estás ubicado geográficamente, igualmente podés crear una persona que llegará o no al tope del golf mundial. Ojalá, porque el que persigue ese sueño lo puede realizar. Y el Jockey lo puede lograr, porqué no".