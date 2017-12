Para Pignanelli, las reformas son parches

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El expresidente del Banco Central Aldo Pignanelli sostuvo ayer que las reformas impulsadas por el Gobierno son "parches económicos que consisten en sacarle plata a los pibes y a los viejos", mientras criticó que el bono de compensación para los jubilados "no resuelve ningún problema".En diálogo con NA, el economista consideró que las iniciativas que encara el Poder Ejecutivo en materia laboral, tributaria y previsional "no van a aportar nada a la recuperación económica porque no hay cambios estructurales y son meros ajustes fiscales".Pignanelli criticó que lo que está llevando a cabo el Gobierno "es un mero parche económico que consiste en sacarle plata a los pibes y a los viejos para compensar lo que regalan por menos impuestos a las Ganancias y menos aportes patronales a las grandes empresas"."Esto es la misma película de siempre que se viene proyectando históricamente desde 1810, que es la de querer bajar el costo argentino y el laboral, pensando que con esto van a venir las inversiones", se quejó.Alertó, además, que el bono que se le otorgará a los jubilados "es por única vez con lo cual no se resuelve ningún problema, y es la misma trampa y el mismo relato".Pignanelli evaluó que "si no hay mercado, no hay rentabilidad" y apuntó: "Tenemos un dólar atrasado, una tasa del 30 por ciento anual, problemas en la logística y caída del mercado interno."Con estas condiciones no van a venir las inversiones y el que piensa eso es no conocer la economía real", estimó. "Hay que pensar en reactivar el mercado interno, pensar menos en los inversores y más en la gente", recomendó."El Gobierno ha tomado la decisión, junto con un grupo de gobernadores, de que el ajuste lo paguen los jubilados y los chicos", al aludir que se ajustarán las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH).Señaló que lo sucedido en la actualidad "es más o menos el mismo porcentaje o parecido al 13% de recorte del 2001".Pignanelli puso dudas sobre la aprobación de la reforma al señalar: "Vamos a ver qué pasa porque también había un acuerdo y no funcionó".