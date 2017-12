Melián debutó con KO

El ex olímpico Alberto “Impacto” Melián noqueó a Diego Ricardo Santillán en el quinto asalto de su primera pelea como profesional, celebrada en la Federación Argentina de Boxeo (FAB). El bonaerense, de 27 años, ex integrante del equipo argentino en los Juegos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, aplicó una derecha cruzada al mentón del salteño (30) y definió el combate pactado a ocho asaltos. El Impacto Melián, apadrinado por el ex campeón mundial Sergio Maravilla Martínez, sumó así este sábado por la noche su primer éxito como rentado en la categoría pluma frente a un rival que traía un registro de 23 victorias (15 nocauts) y dos derrotas. En la pelea de semifondo, el lujanense Sebastián Papeschi resignó su invicto y el cinturón interino latino CMB de los supermedianos, al perder por descalificación ante el porteño Tomás Andrés Reynoso en el quinto round.



PERDIO CHAVES

El bonaerense Diego Chaves (65.770 kg) no pudo superar ninguna de las incógnitas que condicionaban la recuperación de sus notables aptitudes técnicas, vitales en su consagración como campeón mundial welter (AMB) - interino- en 2012. Sus tres años de ausencia del boxeo de primer nivel, atenuados por tres insípidas peleas preparatorias realizadas en los últimos meses en las que sólo completó ocho rounds, resultaron gravitantes en el desarrollo de su derrota por K.O en el tercer round, ante el estadounidense Jamal James (66.320 kg), un "gigantón" de 1.88 metros, que manejó el combate a su merced y con la profundidad de sus golpes al cuerpo, dio un paso trascendental para ingresar al último ranking de 2017. El match efectuado en la madrugada del sábado en Lancaster, California, constituyó un revés terminante para uno de los cuatro púgiles más valiosos del pugilismo argentino, que de esta manera opacó el cierre de una temporada propicia. Chaves, de 31 años y un record de 26 victorias, 3 reveses y un empate, no pudo adaptarse a la desventaja de altura y alcance - 10 cm- que James (22 victorias, -10 KO- y 1 revés) aprovechó a la perfección.