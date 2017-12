Evaluación positiva del paro en el SEOM

En la jornada de ayer, tal cual como estaba previsto, se llevó a cabo el paro de 24 horas convocado por la FESTRAM y al cual adhirió el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM). Darío Cocco, Secretario General del gremio, manifestó a LA OPINION que "en Rafaela y en toda la zona de alcance territorial del SEOM el paro tuvo una efectividad del 100% y sin inconvenientes. Hacemos una buena evaluación de la medida de fuerza"."Por ahora, no tenemos ninguna resolución de la FESTRAM sobre nuevos paros. Seguramente nos reuniremos el fin de semana para resolverlo.", indicó y agregó que "casi con seguridad estaremos el lunes en Buenos Aires, si es que se trata en el Congreso ese día".Con respecto al por qué del paro dijo que "creemos que era atemporal hacerlo luego de que estuviera aprobada la reforma. Se hizo en función de lo que se iba a tratar, mucho más luego de conocer la posibilidad muy latente de que lo sacara el Presidente con un decreto. Nada nos asegura de que no lo termine haciendo así. Si no lo hizo así, fue por las diferencias internas que hay en Cambiemos. Nosotros seguimos en estado de alerta", completó."Nos parece una barbaridad esta y el resto de las reformas. No van a beneficiar a los trabajadores, sino a los grupos económicos concentrados", sentenció.