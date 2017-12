Real Madrid y Gremio van por la corona mundial

Real Madrid y Gremio decidirán este sábado al campeón del Mundial de Clubes 2017 en el estadio Zayed Sports City de Abu Dabi. Gremio se ilusiona con la gloria de consagrarse campeón del mundo pese a que enfrente tendrá al poderoso Real Madrid. Los representantes de Sudamérica y Europa, respectivamente, decidirán hoy cuál es el mejor equipo del planeta.

Ambos cumplieron con su papel de favoritos. Sin embargo, llegan a la instancia final con más dudas que certezas. El elenco de Porto Alegre logró superar al Pachuca mexicano apenas por 1-0 en tiempo suplementario, y a partir de allí sostuvo el resultado con un hombre de más. Por el lado del Merengue, casi pasa un papelón tras irse al descanso perdiendo 1-0 ante el Al-Jazira local en su primera presentación. Tuvo que aparecer Cristiano Ronaldo en el segundo tiempo para ponerse el equipo al hombro y lograr dar vuelta el resultado.

Las semifinales demostraron de qué son capaces ambos elencos. Los brasileños recurrieron a la fortaleza colectiva con una gran defensa (sólo tres goles concedidos en la Libertadores desde octavos de final) y dos delanteros letales (Lucas Barrios hizo 6 y Luan 10, más de la mitad de los 29 tantos del equipo en la Copa). En cambio, el Real es una máquina, con cracks en todas las posiciones del campo, pero que atraviesa un momento irregular en la liga (ocupa el 4° lugar), competición en la que Cristiano lleva anotados apenas cuatro goles; y clasificó como segundo de su grupo a octavos de Champions, por detrás del Tottenham. Aún así, una ráfaga del portugués podría liquidar la historia, llegado el caso.

Ya lo dijo Diego Maradona: "Yo le meto una ficha a Gremio. Me parece buen equipo. Aunque ese hijo de puta de Ronaldo es maravillo, la definición es su fuerte. Le reconozco que cuando el equipo lo necesita, está. Eso sí lo tiene".

Para Gremio, en cambio, no hay nada más importante en la cercanía que la posibilidad de lograr su segundo título mundial, tras la Copa Intercontinental ganada en 1983. En tanto, Cristiano Ronaldo volverá a verse las caras con el argentino Walter Kannemann con quien tuvo muchos roces en la final del Mundial de Clubes de 2014 contra San Lorenzo, que ganó Real Madrid por 2-0. El Real Madrid busca su tercer título en Mundial de Clubes, el sexto incluyendo la Copa Intercontinental, en ambos casos un récord. Brasil y Sudamérica no ganan el título desde Corinthians en 2012. Habrá que esperar hasta esta tarde a las 14 (hora argentina), cuando brasileños y españoles se enfrenten para decidir cuál es el mejor equipo del mundo.