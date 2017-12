Denuncian por intento de homicidio a futbolista

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El exfutbolista argentino de la Selección Nacional, Luis "Lucho" González, actualmente en Atlético Paranaense de Brasil, fue denunciado por intento de homicidio por su mujer Andreia da Silva Márquez, a raíz de un hecho ocurrido hace una semana."Mi marido, Lucho González, intentó matarme. Discutimos e intentó matarme. A partir de ahí vació la casa, sacó todas las joyas y cosas de valor, sacó el dinero de las cuentas, bloqueó todas mis tarjetas, robó mi dinero. Intentó asfixiarme y me cortó las muñecas, me colgó en la baranda y llamó a mis hijos para que me vieran caer del balcón", relató Andreia, según consignó el diario Globoesporte, de Brasil."Las empleadas lo hicieron entrar en razón y él no me tiró del balcón, porque debajo tenía el patio donde estaban mis hijos jugando con los perros y empezó a gritar: 'Te voy a matar, te voy a matar'", agregó Da Silva.La mujer se presentó entonces en la comisaría para realizar la denuncia, que fue confirmada por la oficina de prensa de la Policía Civil.De esta forma, se abrió una investigación policial que ya contó con las declaraciones de Da Silva Márquez y los testigos del hecho. La Justicia le concedió a Andreia la medida protectora de urgencia, por la que no puede acercarse a menos de 500 metros de su esposa. Además, "Lucho" González tiene prohibido el contacto con la esposa, sus familiares y testigos por cualquier medio de comunicación.