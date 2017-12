La religión no es un elemento de división

SALTA, 16 (NA). - El arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello, se pronunció acerca del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que prohibió el dictado de educación religiosa en los espacios curriculares en todas las escuelas públicas de la provincia salteña y dijo que la religión no puede ser "elemento" de "división".Al respecto, el prelado aseguró que la Iglesia respeta las instituciones de la República y lamentó no haber logrado convencer sobre el valor humanizador de la religión dentro de un proceso educativo, "que puede constituir un servicio a la calidad humana de nuestra gente".El prelado explicó, en rueda de prensa, que el fallo respeta el derecho de los padres a pedir la educación religiosa para sus hijos y propone dictar la educación religiosa desde lo extracurricular, no dentro de la currícula y en el horario fuera de clases, consignó la agencia AICA."Quiere decir que los considerandos no revelan una postura laicista extrema, sino el reconocimiento del derecho de los padres y la posibilidad de ofrecerlo fuera de hora", detalló el arzobispo."Nosotros nos vamos a atener a lo que dispone la Corte y a lo que la provincia ahora legisle modificando la ley existente para que se adecue a lo dispuesto ahora por la Corte", afirmó.En ese sentido reconoció que la Iglesia respeta las instituciones de la República: "Queremos ser una Iglesia que sirve a la comunidad respetando lo que norma la Constitución y lo que la Suprema Corte acaba de decir", añadió.Por otro lado, resaltó que a partir de este fallo se plantea para los padres "una elección más ponderada, más comprometida, desde la fe, en orden a cuidar que se dé la posibilidad de educación religiosa extracurricular y en horarios extraclase".