Insultan y agreden a concejales de Cambiemos tras la sesión

El estreno del súper bloque de seis concejales de Cambiemos en una sesión ordinaria lejos estuvo de ser ideal: en el recinto debió defender a Bryan Mayer, nominado para el puesto de secretario de la edil Marta Pascual y resistido por organizaciones políticas de izquierda y de derechos humanos por sus declaraciones del 24 de marzo sobre la dictadura, y a la salida debió soportar agresiones, insultos, silbidos y escupitajos por parte de algunos de los manifestantes que marcharon, durante el horario de la siesta, en torno a la plaza central de la ciudad contra la reforma previsional que debía debatirse en el Congreso nacional."Es increíble que esto pase en democracia, había dirigentes conocidos y ex candidatos a concejales" dijo un concejal de Cambiemos al lamentar el nivel de agresión que alcanzó la protesta en el acceso por bulevar Lehmann del edificio municipal, el lugar por donde los concejales salían tras la sesión que concluyó a las 15:15 hs.El flamante presidente del Concejo Municipal Raúl Lalo Bonino, fue uno de los que peor la pasó ante el reclamo furioso de algunos manifestantes, en especial de un jubilado que se le paró cara a cara para insultarlo de los pies a la cabeza. También Hugo Menossi y Leonardo Viotti padecieron la catarata de insultos y empujones. Precisamente el joven radical acompañó a Mayer, quizás el principal objeto de la bronca de los militantes de distintos espacios que se concentraron frente a la Municipalidad.En la sesión, representantes de las organizaciones que el martes presentaron un planteo ante Pascual contra la elección de Mayer -quien estuvo acompañado por su familia- permanecieron en el recinto hasta las 14 hs., cuando decidieron sumarse a la concentración contra la reforma previsional que ya hacía oír sus tambores en la calle, frente al edificio municipal.Militantes del Partido Obrero, del Movimiento Evita y de la agrupación La Néstor Kirchner se acoplaron, junto a dirigentes socialistas, como Pablo Comtesse, y sindicalistas, como Jorge Chichín Romera (de la Bancaria para "resistir al ajuste que propone el gobierno nacional que afectará a los jubilados y a los trabajadores". Alrededor de 250 manifestantes permanecieron frente a la Municipalidad al ritmo de los bombos y cánticos hasta que decidieron dar la vuelta a la plaza 25 de Mayo, lo que obligó a montar un operativo para regular el tránsito y cortar la circulación a medida que avanzaba la marcha.Al regresar al edificio municipal, y coincidir con la salida de los concejales, un grupo más belicoso asedió e incluso golpeó a los integrantes del bloque de Cambiemos. De todos modos, dirigentes del sector declinaron la posibilidad de hacer una denuncia ante autoridades policiales o la Fiscalía a pesar de que consideraban existían elementos para sostener una presentación.DISCUSION POREL SECRETARIOUno de los temas de alto contenido político durante la reunión legislativa fue la aprobación de los secretarios para tres nuevos concejales. Marcia Tamagnini, quien es colaboradora de Viotti, logró un respaldo unánime a la hora de la votación. Lo mismo sucedió con Iván Viotti, ahora secretario de Alejandra Sagardoy. En este caso, prácticamente no hubo objeciones a su nombramiento a pesar de ser hermano del joven concejal Viotti.La polémica, tal como se esperaba, giró al darle tratamiento a la propuesta para que Mayer sea secretario de Marta Pascual -la pulseada terminó con seis votos a favor y 3 en contra de los concejales del PJ-. A la hora de los argumentos, la concejal de Cambiemos destacó su militancia en el PRO desde los 14 años, en la campaña del 2013, "cuando inició con toda convicción su participación ciudadana en un partido político, aportando desde muy joven a la democracia de este país, desde un lugar donde la democracia tiene su punto de partida". Además, subrayó su labor periodística en medios nacionales en Buenos Aires, pero manteniendo el vínculo con lo local y que con "característico estilo crítico y atrevido, buscando diferentes miradas, generó espacios de debates e intercambios de ideas".Pascual propuso a Mayer "como mi secretario porque creo que es una persona con el suficiente conocimiento y experiencia, no solo en lo local sino también en lo nacional, para aportar y sumar en mi labor en el Concejo Municipal".Sin embargo, los concejales del peronismo Evangelina Garrappa, Jorge Muriel y Silvio Bonafede no acompañaron con su voto y anticiparon el rechazo a la llegada de Mayer al parlamento local. "Pascual tiene todo el derecho de elegir a la persona que ella considere mejor para acompañarla en su gestión. Cuando ingrese al Concejo juré por la Memoria, la Justicia Social y la comunidad rafaelina y siendo coherente con esto mi voto será negativo", explicó Garrappa."Entendemos que la decisión es personal y la respetamos. Nunca había pasado esto. Hace relativamente poco que se votan los secretarios. Nunca hubo una votación dividida pero tampoco hubo alguna presentación de organizaciones objetando la designación. El partido al que represento ha cargado con la mayoría de los desaparecidos. Por eso mi voto será negativo", resaltó Muriel.Por su parte, Bonafede recordó que había asistido "varias veces a su programa (de Mayer, en una radio local) y valoré que un joven esté haciendo un programa de política y no otras cosas, desgraciadamente tuvo declaraciones desafortunadas, que quiso enmendar pero las declaraciones ya están hechas".Menossi salió en auxilio de la propuesta de Pascual al sostener que "cuando Bryan conversó con los concejales del PRO, entendimos que era un desafío que deje lo que estaba haciendo en Buenos Aires para venir acá y continuar con su vocación, por eso vamos a acompañar con convencimiento que incorporamos a una persona de bien, que viene de una familia de bien, que ha hecho muchos esfuerzos para que Bryan llegue donde ha sabido llegar".Y Pascual volvió a tomar la palabra para asegurar que "es insólito esto de pensar que el joven Mayer sea un riesgo para la democracia, es algo que no tiene sustento".De todos modos, Menossi y Viotti recordaron haber cuestionado al propio Mayer luego de una publicación en su cuenta de una red social referida a la dictadura, que muchos entendieron se trataba de una reivindicación del golpe de estado de 1976 y de la posterior dictadura militar.“Cuando Bryan hizo las declaraciones ese 24 de Marzo, le manifesté que estaba en desacuerdo. Después de eso y frente a la presentación de los organismos, Bryan presentó e hizo públicas las disculpas del caso, y creo que no tendríamos que condenarlo hoy por esas declaraciones. Es extraño que en la casa de la democracia estemos votando de esta manera", planteó Menossi.Viotti recordó que "en su momento hablé de forma personal con Bryan y le dije que no me parecía correcto lo que había escrito, me explicó y supo reconocer el error, conmigo personalmente y públicamente en los medios. Es de grandes personas saber reconocer errores. Sobre todo viniendo de un muchacho de 19 años. Y lo peor que podemos hacer es condenarlo, debemos acompañarlo y ayudarlo a crecer".