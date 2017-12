Municipales no trabajan hoy, el resto suspendió el paro

Tras la suspensión de la escandalosa sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, en donde se iba a debatir la reforma previsional, la respuesta de los trabajadores fue diversa. Mientras que la CGT Nacional (y, por lo tanto, su correlato a nivel local) decidió también la suspensión de la medida de fuerza que se iba a llevar adelante hoy, los empleados municipales no irán a sus lugares de trabajo, debido a que la FESTRAM decidió mantener el paro de 24 horas.En diálogo con LA OPINION, Darío Cocco, secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) ratificó la medida de fuerza. "Es por 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo. Es una decisión de la FESTRAM", señaló y agregó: "la pasamos mal hoy en la Plaza de los Dos Congresos. Hace rato que no se veía algo así: balas de gomas, gases, chorros de agua... Como nos oponemos a esta represión y como vemos que el Gobierno Nacional solo decidió postergar el debate por algunas horas, seguimos con el paro".Los servicios municipales funcionarán de la siguiente forma: no habrá atención al público en Moreno 8, como tampoco en las dependencias externas. Anoche no hubo recolección y se retoma esta noche con la limpieza de todos los canastos, es decir que. El Complejo Ambiental y la Estación de Residuos Clasificados permanecerán cerrados. El Servicio de minibuses no funcionará y tampoco lo hará la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC). Mientras tanto, Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana Rafaelina prestarán servicio. Y habrá guardias mínimas en el Cementerio Municipal.Mientras tanto, Roberto Oesquer, secretario general de la CGT local, indicó que, como estaba previsto, al no tratarse la ley, se suspende el paro.Por otra parte, en la mañana de ayer, en la sede del ANSES, se llevó a cabo una asamblea en donde se notificó a la población acerca de los alcances de la Reforma Previsional, tanto para los trabajadores activos como pasivos. Hubo panfleteada y participación de algunos políticos. Para hoy está prevista una asamblea a primera hora, para determinar los pasos a seguir (seguramente, solo se atenderán turnos).