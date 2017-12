La CGT levantó el paro

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La CGT advirtió ayer que iba a realizar un paro general desde las 0:00 de este viernes si el Gobierno sacaba por DNU la reforma previsional, algo que finalmente por la noche no prosperó debido a que la Casa Rosada no avanzó con la iniciativa por esa vía.Al momento en que los tres miembros del triunvirato, junto a otros representantes del Consejo Directivo, dieron una conferencia de prensa tras otra reunión de urgencia en la sede Azopardo, luego de que cayera la sesión en Diputados, restaban solo tres horas para las 0:00 del viernes sin que se supiera exactamente si habría paro."Si está confirmado (el DNU), el paro sería por 24 horas", señaló el integrante del triunvirato que conduce la CGT, Juan Carlos Schmid, mientras que su par Héctor Daer, aclaró: "Si no hay DNU, mañana (por este viernes) nos volveremos a reunir para evaluar cómo seguir".Hasta bien entrada la noche de este jueves, esta última opción mencionada por Daer era la más probable, ya que el Gobierno desistió de valerse de la vía del DNU para implementar la reforma previsional. Al respecto, Daer sostuvo que la CGT se mantendrá en estado de "sesión permanente" para seguir los pasos del Gobierno en torno a esta reforma, y planteó: "Sería lamentable que luego de que la política dijera que no, se utilice el DNU para este acto de sustracción a los jubilados". En la misma línea, Schmid señaló: "Albergamos la esperanza de que el Gobierno no sancione una medida por esa vía" (por el DNU).La central obrera, a su vez, rechazó "la represión sufrida por todas las personas convocadas para impedir que se trate un proyecto que tienen como fundamento un ajuste", al tiempo que criticó "la militarización" que tuvo el Congreso este jueves."Muchos trabajadores (que se habían movilizado al Congreso) fueron maltratados, apaleados y recibieron balas de goma", lamentó Daer, al tiempo que repudió que "se haya elegido un sector tan vulnerable como los jubilados para el ajuste".En la jornada anterior, la CGT había anunciado en una reunión de urgencia que iba a hacer un paro nacional de 24 horas el próximo viernes 15 en caso de que se aprobara la reforma previsional, mientras que algunos de sus gremios se movilizaron este jueves al Parlamento junto a otras expresiones sindicales como las CTA para manifestar su rechazo a la iniciativa.