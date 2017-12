4800 alumnos participaron de Escuelas + sustentables

La educación ambiental en las aulas es una de las claves de trabajo del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela. En el 2017 los promotores ambientales trabajaron en conjunto con 55 instituciones educativas de la ciudad que incluyen a más de 4.800 niños y jóvenes. Los mensajes y acciones realizadas se relacionan a la separación de los residuos, el cuidado del agua, la eficiencia energética, la creación de huertas orgánicas y compost.

Luego de cinco meses de intenso trabajo con las escuelas, el saldo es altamente positivo ya que se ha podido detectar un gran compromiso de los docentes, personal no docente, alumnos y familias de los estudiantes. Esta semana personal del Instituto recorrió todas las escuelas llevando un saludo y agradecimiento, y se aprovechó el momento para tener una devolución de la labor realizada.

El programa tiene como objetivo generar conciencia en materia ambiental en jardines, escuelas primarias, secundarias y especiales. Los promotores ambientales les enseñan a los chicos y adolescentes la importancia de vivir en un ambiente limpio e incorporar acciones simples para cuidarlo. De esta manera, si se genera una conciencia colectiva, se brindará la posibilidad a las generaciones futuras de hacer uso de los recursos naturales que el planeta dispone.



Números



El Programa Escuelas Sustentables comenzó de a poco, paso a paso evaluando las mejores alternativas entendiendo que la propuesta no se encuentra formalmente en la currícula de las escuelas. Se fue trabajando paulatinamente, hasta llegar hoy en día a la mayoría de las instituciones educativas, lo que demuestra un claro compromiso por parte de los docentes y el sistema educativo de nuestra ciudad.

Además, se entregaron a las instituciones 320 cestos de residuos amarillos y verdes realizados a partir de la entrega de tachos de helado es desuso de las heladerías Prego y La Gloria y Supermercados Pingüino. De esta manera, a partir de la diferenciación de colores, los alumnos pueden disponer los residuos recuperables en el cesto verde mientras que los no recuperables y biodegradables en el amarillo.

También los chicos repartieron folletos a los vecinos del barrio correspondiente a la institución participante y visitaron el Complejo Ambiental. También realizaron visitas al Arboretum y a la muestra de Arte+Sustentable. Para que esto fuera posible fue fundamental contar con el aporte del área de Transporte Público del Municipio que realizó un total de 105 viajes educativos, permitiendo acercar a los chicos a la realidad de lo que se comienza a trabajar en las aulas.