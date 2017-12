David asumió otro mandato en la UTN

La Universidad Tecnológica Nacional, sede Rafaela, llevó a cabo anoche la Asamblea de Facultad para la elección de Decano y Vicedecano, en el SUM Remigio Menara, donde el ingeniero Oscar David fue nuevamente elegido.Los consejeros directivos y departamentales que representan a los claustros docente, alumnos, graduados y no docentes eligieron otra vez a David para continuar como decano, ante un buen marco de personas.En este 2018, el nuevo decano cumplirá 8 años al frente de la Facultad Regional Rafaela: "me ha dejado una enseñanza y un gran aprendizaje a nivel institucional y a su vez una gran satisfacción de haber cumplido muchos de los objetivos que nos planteamos cuando comenzamos con la gestión", expresó ante este Medio.David destacó que cuando comenzaron con los trabajos al frente de la institución hace 8 años "la realidad era otra" y le atribuyó todas estas mejoras al grupo que conformó en todo este tiempo. "Me alegra ver lo que tenemos, lo que representamos en la ciudad, la cantidad de espacios que ocupamos y la participación que tenemos ante todo", dijo el ingeniero.En este inicio de su tercer mandato como decano, destacó el plano académico, donde hay tres carreras de ingeniería, a lo que denominó "un logro muy importante". En tanto, agregó que "hay una continuidad en 5 carreras de grado, con una matrícula que va creciendo cada año y a eso le agregamos dos postgrados, con maestría y especialización que tienen su continuidad también. Además hay una consolidación en las tecnicaturas, y es por eso que lo académico es lo mejor que podemos mostrar", dijo David.En tanto, agregó al respecto que la UTN tiene 50 investigadores en distintas categorías en más de 25 proyectos de investigación que se llevan adelante. "Hay una rama investigativa muy fuerte en esta institución", adelantó, confirmando que se conformó un nuevo grupo de investigación en la Universidad: "quizá es un error muy nuestro no comunicarlo más, pero tenemos un área muy fuerte en ese sentido. Hemos crecido en diferentes orientaciones", destacó.En total, hay 1200 alumnos matriculados en la UTN en la actualidad.