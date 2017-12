Los ternados para el Deportista del año

La Municipalidad de Rafaela, a través de Subsecretaría de Deportes, dio a conocer este jueves los ternados para la elección del Deportista del Año 2017, en el marco de una nueva edición de la Fiesta del Deporte. La actividad se realizará el domingo 17 de diciembre, en el Anfiteatro Alfredo Williner, a partir de las 20. En caso de lluvia el acto se llevará a cabo en el Cine Teatro Belgrano. Esta será la 21ª edición del evento, recordando que en 2016 la máxima distinción recaló en el basquetbolista Roberto Acuña, quien estuvo presente con el Seleccionado Argentino en los Juegos Olímpicos que se celebraron en Río de Janeiro. El “Toro” fue el segundo basquetbolista rafaelino en obtener este premio mayor, ya que en dos ocasiones lo había ganado Melisa Gretter. Los demás deportes que acreditaron el Deportista del Año fueron el ciclismo (3 con Mauro Agostini y otra con Luis Vegetti); el tenis también con 4 premios (María Emilia Salerni en 3 oportunidades y Florencia Molinero); el fútbol tuvo 4 estatuillas (2 a través de Ezequiel Medrán, otra con Sergio Comba y la restante con Guillermo Sara); 3 el motociclismo (todas con Sebastián Porto), 1 para el tiro práctico (Germán Romitelli) y 1 el karate (José Palmucci). Las disciplinas que serán reconocidas son las siguientes:

AEROMODELISMO: Palmieri, Mario; Dunki, Elvio; Palmieri, Ricardo.

AJEDREZ: Hilgert, Gonzalo; Hevia, Gerónimo; Hernández, Daniel.

AUTOMODELISMO: Vaira, Cristian; Fotti, José; Picotto, Francisco.

AUTOMOVILISMO (ZONAL): Canela, Juan Ignacio; Andreis, Maximiliano; Mainero, Fabián.

AUTOMOVILISMO (NACIONAL): Gonzalez, Nicolás; Canela, Juan Ignacio; Bataglino, Maximiliano.

ATLETAS CON DISCAPACIDAD: Parra, Marcial; Scandalo, Abigail; Castillo, Delfina; Cecconi, Rodrigo; Martelacci, Leonardo; Welchen, Federico.

ATLETISMO: Pagaburu, Alejo; Menossi, Valentín; Kloster, Sofía; Real,Camila.

BASQUETBOL: Acuña, Roberto; Gretter, Melisa; Gentinetta, Candela.

BOCHAS: Aguirre, Enzo; Rivainera, Julio Cesar; Serrano, Omar.

BILLAR: Verón, Hugo; Morbidoni, Mariano; Blangini, Héctor.

BOXEO: Blanco, Nicolás; Barragán, Nicolás; Cerda, William.

CICLISMO: Vargas, Joel; Suárez, Farid; Güenzi, Andrea.

ESCALADA DEPORTIVA: Vottero, Nicolás; Pairone, Vanesa; Festi, Maximiliano.

FISICOCULTURISMO: Fontanetto, Diego; Moran, Lucas; Paoli, Nicolás.

FUTBOL (LIGA): Forni, Ignacio; Pavetti, Pablo; Pisano, Joaquín.

FUTBOL (PROFESIONAL): Gorosito, Nicolás; Colidio, Facundo; Blondel, Lucas.

FUTBOL (FEMENINO): Equipo 9 de Julio.

GIMNASIA ARTISTICA: Gonzalez, Lucia; Peretto, Valentina; Márquez Camila.

GOLF: Perotti, Franco; Rébola, Román; Equipo J.C.R.

HANDBALL: Parra, Sofía; Zurverra, Lucas; Bustos, Federico.

HOCKEY: Beltramino, Abril; Costamagna, Alina; Cattanea, Marianela.

INTERCOLEGIALES INDIVIDUAL: Mondino, Araceli; Aballay, Valentina; Mendez, Mateo; Bogado, Federica.

INTERCOLEGIALES POR EQUIPO: Equipo CRAR Hockey.

JIU-JITSU: Minuet, Fernando; Strada, Alan; Pugin, Alejandro.

KARATE DO: Abeldaño, Carlos; Monges, Elías; Palmucci, José.

PEDESTRISMO: Mariana Borlle; Rodrigo Visconti.

MIDGET: Dalmazzo, Cristian; Calvi, Hernán; Scandalo, Nicolás.

MMA: Lezcano, Franco; Fiamini, Héctor; Garcia, José.

MONTAIN BIKE: Cattaneo, Gisela; Gilli, Héctor; Simondi, Luisina.

MOTOCICLISMO: Chiavotto, Ulises; Donatti, Agustín; Tomasini, David.

NATACIÓN: Ferreyra, Camila; Capri, Brandon; Schurrer, Zoe.

PATÍN: Gutierrez, Irina; Bork, Valentina; Barros. Iara / Knoll. Gonzalo.

PELOTA VASCA: Verón, Gonzalo; Montoya, Matias; Bima, Daniel.

RUGBY: Pfaffen, Ignacio; Davicino, Franco; Vivas, Mayco.

SALTOS HIPICOS: Gagliano, Emilia; Dominino, Damián; Dominino, Matías.

TAEKWONDO: Boide, Facundo; Mansilla, Walter; Moyano, Maximiliano.

TENIS: Zeiter, Federico; Oggero, Mateo; Vivas, Sofía.

TIRO: Giailevra, Dino; Laurenti, Valentín; Romitelli, Germán.

TIRO A LA HELICE: Franzetti, Santiago; Sambrini, Lautaro; Batistoni, Matias.

TRIATLON/DUATLON: Peretti, Sergio; Torres, Luis; Emmert, Pedro.

ULTRAMARATON: Carpio, Hernan; Parisi, Sergio; Beltramo, Claudio.

VOLEY: Hoffmann, Julieta; Ríos, Marina; Barbero, Malvina.

VOLOVELISMO: Sassia, Marcelo; Fraire, Franco; Meroño, Marcos.

WUSHU: Aguilar, Milena; Balangero, Esteban; Aguilar, Ariana.

Como todos los años también se entregarán distinciones al Deportista Amateur del año, a la Revelación de la Temporada, al Auxiliar Deportivo y al ex-Deportista Destacado. Es importante aclarar que el orden de premiación de cada terna no será alfabéticamente como se venía haciendo sino alternando A,Z,B,Y y así sucesivamente. Es decir, la primera letra del alfabeto y la última, la segunda y la anteúltima, etc.