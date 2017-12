Unión debuta en el Chaco

El Consejo Federal dio a conocer el cronograma de partidos para la Segunda Fase del Torneo Federal A, que empezará a jugarse a partir del 4 de febrero. Unión de Sunchales, dirigido por Adrián Tosetto y que tras una notable segunda rueda de la primera fase logró clasificar a la Zona Campeonato, debutará visitando a Sarmiento en Resistencia, uno de los mejores equipo de la primera parte del certamen (terminó líder e invicto en la Zona 4) por la primera fecha de la Zona B, mientras que su estreno como local será una semana después frente a Sportivo Belgrano de San Francisco.

En la fecha 1 (04/02/18) jugarán Sarmiento vs Unión, Sportivo Belgrano vs. Gimnasia y Tiro, Central Córdoba vs. Chaco FE o Crucero y Chaco FE o Crucero vs. Defensores de Belgrano. Cabe señalar que Chaco For Ever - Crucero del Norte tienen el partido suspendido y fue reprogramado para el miércoles 17 de enero a las 18:30 para ver quién será el segundo de la Zona 4. En la 2ª fecha (11/02/18), Unión será local de Sp. Belgrano, en la 3ª (18/02/18) visitará a Central Córdoba; en la 4ª (25/02/18) recibirá a Defensores de Villa Ramallo; en la 5ª será visitante de Chaco For Ever o Crucero del Norte; en la 6ª (11/03/18) será local de Gimnasia y Tiro de Salta, mientras que en la 7ª (18/03/18) visitará a Chaco FE o Crucero. Clasifican a la tercera fase el mejor primero, el restante primero, el mejor tercero, el mejor segundo y el restante segundo.



POR LA COPA

En tanto, por la Copa Argentina 2018, Unión, uno de los clasificados, estará jugando nuevamnete ante Las Parejas (al igual que el año pasado) la primera fase entre el viernes 19 de enero y el martes 23 de enero en partidos de ida y vuelta, definiendo el Bicho verde en condición de local.



REVALIDA

Por su parte, Libertad integrará la Zona C de la Fase Reválida, donde tendrá que sumar muchos puntos para mantener la categoría. En este sentido, el elenco de Carlos Trullet estará debutando el 04/02/18 como local ante Las Parejas, siendo los restantes partidos de la primera fecha Atl. Paraná vs. Gimnasia CDU y Depro vs. Douglas Haig. Por la 2ª fecha (sábado 10/02/18), el Cañonero visitará a Gimnasia; en al 3ª (miércoles 14/02/18) recibirá a Atlético Paraná; en la 4ª (18/02/18) será local del Depro y en la 5ª (25/02/18) visitará a Douglas. Posteriormente, se invertirán las localías, disputándose la 10ª última jornada el 25/03/18.