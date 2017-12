Fiesta en el Libertadores

El plantel de Independiente ofrendó ayer el trofeo de la Copa Sudamericana a sus hinchas en el estadio "Libertadores de América", donde culminó una caravana que inició desde que bajó del avión y tuvo una rotura del micro en el medio. Más de siete mil personas coparon las tribunas del estadio en Avellaneda, pese a que se trataba de un día laborable y en horario vespertino, y una vez que los jugadores y el cuerpo técnico llegaron para dar la vuelta olímpica, invadieron el campo de juego. Allí, los campeones recibieron el afecto de los hinchas, que vestidos con alguna prenda roja o camiseta del club, se fotografiaron y agradecieron este nuevo título para la institución, el número 17 a nivel internacional.

Un rato antes, luego de la consagración en Brasil ante Flamengo, miles de hinchas acompañaron al micro descapotable todo rojo que partió desde el aeroparque metropolitano "Jorge Newbery", que pasó por el Obelisco y culminó en la cancha. Es cierto que en el medio hubo un cambio de ómnibus, porque se averió y no pudo continuar su marcha por la autopista "9 de Julio Sur". En el micro se observó a un exultante Ariel Holan con gorra y anteojos de sol festejando como un jugador más, al tiempo que varios futbolistas se pasaban la copa de mano en mano. "Me quedo con la pasión y convicción del equipo, que fue liderada por un capitán muy grande como Tagliafico. Yo aprendí esto de los propios jugadores y entrenadores de Independiente, porque es la identidad de nuestro fútbol, no siempre se puede salir campeón, pero ya como hincha y socio del club estaba muy conforme con que recuperara la identidad", destacó Holan, en declaraciones a TyC Sports, en pleno campo de juego.



LOS BOMBOS

Luego de la clasificación de Independiente, se definieron los siete equipos argentinos que jugarán la Copa Libertadores 2018, seis de los cuales ya saben su distribución en los bombos de cara al sorteo de la fase de grupos, que se realizará el próximo 20 de diciembre en Luque, Paraguay. De esos seis clubes clasificados directamente, cuatro son los más grandes de la historia del fútbol argentino, donde River (subcampeón Liga 2016/17) y Boca (campeón Liga 16/17) serán cabezas de serie, mientras que Independiente (campeón Copa Sudamericana) estará en el Bombo 2 y Racing (4to en Liga 16/17) en el Bombo 3. El quinto representante argentino es Estudiantes de La Plata (3ero de Liga 16/17) que irá al Bombo 2, y el sexto Atlético Tucumán (5to de Liga 16/17), ubicado en el Bombo 4, que también espera por la suerte de Banfield, que jugará el repechaje. El torneo, que tendrá una extensión anual al igual que en 2017, tiene a casi todos sus 47 equipos definidos, porque falta cerrarse cuatro plazas (dos de Colombia, uno de Bolivia y el restante de Chile). A la espera de la definición de las plazas, así quedaría la distribución de los diferentes bombos para el sorteo del próximo miércoles, ordenado por el Ranking Conmebol:

Bombo 1: Gremio (Brasil); River; Boca; Atlético Nacional (Colombia); Peñarol (Uruguay); Santos (Brasil); Corinthians (Brasil); Cruzeiro (Brasil).

Bombo 2: Independiente; Emelec (Ecuador); Estudiantes de La Plata; Cerro Porteño (Paraguay); Palmeiras (Brasil); Bolívar (Bolivia); Libertad (Paraguay); Universidad de Chile.

Bombo 3: The Strongest (Bolivia); Colo Colo (Chile); Racing; Flamengo (Brasil); Defensor Sporting (Uruguay); Alianza Lima (Perú); Real Garcilaso (Perú); Colombia 2.

Bombo 4: Atlético Tucumán; Deportivo Lara (Venezuela); Delfín (Ecuador); Monagas (Venezuela); más los cuatro vencedores del Repechaje.



FESTEJO CENTRAL

Rosario Central festejó especialmente el título de Independiente en Río de Janeiro, porque de esa forma le cedió la clasificación a la Copa Sudamericana 2018, temporada en la que continuará entrenado por Leonardo Fernández (campeón de la Copa Santa Fe ante Atlético), que fue confirmado este miércoles por la dirigencia. El "Canalla", que el fin de semana se quedó con el clásico de la ciudad de Rosario frente a Newell´s Old Boys, tuvo una doble satisfacción con esta clasificación, por haber finalizado séptimo en la tabla de posiciones de 2016/17. Independiente, sexto en la tabla general del fútbol local, dejó su plaza para la Sudamericana 2018 y se metió en la Libertadores 2018. Ese es el lugar vacante que queda para el equipo de Arroyito. Rosario Central acompañará de esta manera a San Lorenzo, Colón de Santa Fe, Newell´s, Defensa y Justicia y Lanús. Su primer rival se conocerá el próximo miércoles 20 de diciembre en Luque, Paraguay, donde se celebrará el sorteo.