Nati Bainotti: conociendo el mundo en una bicicleta

El próximo viernes a las 20:30 en la Sala Cultural "Antonio Terragni" - Brown 233- Nati Bainotti ofrecerá una disertación titulada "En bici por Colombia", en la que quedará reflejada la experiencia de la joven recorriendo rutas en su bicicleta.La joven, una rafaelina que hace tiempo no reside en nuestra ciudad -ahora hace seis meses que retornó- nos hizo saber que esa charla "es de mi viaje en bicicleta que hice desde octubre-noviembre de 2015 hasta febrero de este año, no viajé todos los meses, en el medio hubo unos seis-siete meses que no viajé, el grueso del viaje se dio de junio de 2016 a febrero de este año".Destacó que "hice una parte sola y otra acompañada. Empecé a viajar sola, el primer viaje, en 2012, lo hice con un muy amigo mío a Chile, muy poquitos días, me gustó mucho, quedé muy enganchada, luego empecé a viajar por Sudamérica de mochilera y me había quedado muy latente y muchas ganas de viajar en bici, el viaje a Chile me había gustado mucho".Resaltó que "estaba viajando sola y tenía el miedo de viajar sola en bici, por los imprevistos en el camino, muchos miedos que, después, cuando en Ecuador empecé a viajar en bici, me di cuenta de que en realidad no era para tanto, por lo menos empecé en un país donde es muy fácil encontrar una casa, un puestito, alguien que te ayude, la gente es muy hospitalaria, dormí siempre en casas de familia".Remarcó especialmente que "hago toda la ruta en bicicleta. Hice algo así como 2.500 km.".Por otra parte nos hizo saber que "hace muchos años que no vivo en Rafaela, estudié en Córdoba, me fui hace 10 años, después hice un viaje largo, luego viví un año y medio en Chile y ahí empecé a viajar, a Rafaela vengo siempre de visita, esta es una visita larga porque hace ya seis meses que estoy acá, empecé a tomar mucho aprecio a Rafaela, antes, tal vez renegaba el ser de acá, pero ahora estoy redescubriéndola"."Cuando empecé a viajar intenté empezar a vivir de la escritura -aunque su formación es de Relaciones Públicas-, la escritura se desarrolla con la práctica, es algo que uno nunca deja de aprender, entonces durante mi viaje escribía, tengo un blog de viajes, autopubliqué un libro, empecé a dar charlas, en estos últimos tiempos, por diversas circunstancias de la vida como que dejé todo eso de lado, y ahora tengo un mini emprendimiento de cocina, me gusta mucho cocinar, eso económicamente es rápido, la escritura no, tuve que agarrarme de eso, de a poco y empezó a crecer, entonces ahora tengo ese emprendimiento para poder reunir dinero para pagar diversas cosas para el diario vivir, pero mi deseo es poder vivir de la escritura."En mis viajes escribía una columna, ingresos esporádicos por el blog, aunque viajando en bici se gasta muy poco, alojamiento tampoco porque me recibían en casas de familias o acampaba, la comida también, únicamente compraba elementos y comida para el viaje. A veces daba una charla y me daban algo, vendía postales, pero cuando autopubliqué mi libro empecé a vivir de esos ingresos, yo lo vendía mano en mano".La idea es compartir el viaje, las experiencias, el aprendizaje cultural, lo que fue estar tanto tiempo en otro país, el compartir con las familias, desde campesinos, una familia indígena, hasta una familia en la que el esposo falleció por la guerrilla.