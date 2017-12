¡Independiente campeón!

Independiente confirmó esta noche su mística copera y se adjudicó la Copa Sudamericana 2017 tras empatar 1 a 1 con Flamengo de Brasil en el mítico estadio "Maracaná".El "Rojo" consiguió su segunda título de este certamen, ya que en el 2010 lo hizo ante Goias de Brasil, bajo la conducción de Antonio Mohamed.El mediocampista Lucas Paquetá, a los 29 minutos, abrió la cuenta para el local, pero Ezequiel Barco, a los 39, de penal, igualó el tanteador, ambos en el primer tiempo.Con este resultado, y gracias a la victoria conseguida la semana pasada en el "Libertadores de América" por 2 a 1, Independiente logró quedarse con un nuevo título que ratifica su condición de "Rey de Copas".En el historial de conquistas internacionales Independiente se adjudicó su título número 19 (computando dos Copas Aldao, también llamada Río de la Plata), uno menos que el Al-Ahly de Egipto y cinco menos que el Real Madrid que suma 24, pero uno más que Boca que tiene 18.La palabra de Holan. "Este es un sueño y no me quiero despertar", aseguró anoche el entrenador de Independiente, Ariel Holan, tras la consagración de su equipo en la Copa Sudamericana ante Flamengo de Brasil en pleno Maracaná. "Esto es para mi papá, antes que nadie. Para toda la gente que vino a ver a Independiente. Es como yo quiero ver al club. Es un sueño, no me quiero despertar", afirmó Holan sin poder contener el llanto, al ser consultado por la prensa en pleno campo de juego. Holan evitó pronunciarse sobre si continuará al frente del plantel profesional, dado que su familia "sufrió mucho", en especial luego de haber sido amenazado por parte de la barra brava del "Rojo"."Este equipo tuvo fútbol, valentía, y 28 leones de los cuales estoy orgulloso de ser su entrenador", enfatizó Holan, quien llegó a Independiente proveniente de Defensa y Justicia y un pasado como entrenador de hockey sobre césped.Estadio: Maracaná (Río de Janeiro).Arbitro: Wilmar Roldán (Colombia).Cesar; Pará, Juan, Réver, Miguel Trauco (55m Vinicius Junior); Gustavo Cuéllar (77m Ribeiro), Willian Arao, Diego, Everton; Lucas Paquetá (84m Lincoln) y Felipe Vizeu. DT: Reinaldo Rueda.Martín Campaña; Fabricio Bustos (84m Silva), Alan Franco, Fernando Amorebieta, Martín Benítez (33m Lucas Albertengo), Nicolás Tagliafico; Diego Rodríguez, Nicolás Domingo; Ezequiel Barco, Maximiliano Meza (83m Sánchez Miño) y Emanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.29m Lucas Paquetá (F), 39m Barco, de penal (I).