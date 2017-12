Crecen los los números por violencia de género

La provincia ya tiene los números de la violencia de género en Santa Fe. Se trata de cifras oficiales enmarcadas en el primer Informe del Registro Unico de situaciones de violencias hacia las mujeres (Ruvim), impulsado por la Subsecretaría de Políticas de Género, creado por Decreto provincial Nro 1219/16, en el marco del Observatorio Provincial de Violencias de Género y definido en la Ley Provincial Nº 13.348 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se aloja en el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) y constituye una herramienta de monitoreo, recolección y producción de datos e información de los anoticiamientos y denuncias sobre violencia hacia las mujeres.El Ruvim integra los meses de mayo, junio, julio y agosto de este año, durante el cual se registraron 3.692 casos. De este total, 2.448 (66,31%) son denuncias policiales, 973 (26,35%) por consulta o atención médica, 153 (4,14%) por asesoramiento y orientación, 67 (1,81%) por denuncia judicial y los casos no especificados son 51 (1,38%).En cuanto a la edad de las víctimas se estableció que hay 629 casos sin edad específica. Hasta 14 años hay 280 casos (7,58%), entre 15 y 18 años, 231 (6,26%), entre 19 y 29 años, 991 (26,84%), entre 30 y 49 años 1.244 casos (33,69%) y de 50 para adelante, 317 (8,59%).El 52 por ciento del registro está vinculado a violencia psicológica (1.923 casos) y le siguen 1.498 denuncias por violencia física. También se evidencia violencia sexual con 417 casos, violencia económica patrimonial con 261 y hay 411 situaciones en las que no se especifica el tipo de violencia como tipos de violencia que se dan simultáneamente.La mayoría de los agresores son ex parejas (389 casos, 50.32 por ciento). Le siguen: novios o parejas (227 casos, 29,37%), otros familiares (90 casos, 11,64% por ciento) y agrupados en “otros” hay 67 casos. Finalmente, se estableció que las agresiones tienen lugar en su mayoría durante la noche o la madrugada con 256 situaciones, a la tarde con 164 casos y de mañana con 113 casos.Los objetivos del registro es contar con información para diseñar indicadores que sean insumo para el diseño de políticas públicas orientadas a modificar el escenario de la violencia de género.Las empresas de teléfonos celulares agregaron a la lista de números gratuitos a la línea 144, destinada a brindar información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres que sufren violencia de género.Así, los operadores móviles del país se comprometieron a apoyar el trabajo del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer a través de garantizar la gratuidad de la Línea telefónica Nacional 144 para todos los usuarios móviles del país.