Berca asumió al frente del sindicato mercantil

Juan Alberto Berca asumió como secretario General del Centro de Empleados de Comercio (CEC) durante un acto que se realizó el martes por la noche en la Biblioteca Sarmiento y en el que se realizó una emotiva despedida a Horacio Calvo, el histórico dirigente del gremio mercantil que dejó formalmente la conducción que no estaba en condiciones de ejercer por razones de salud.Ante la presencia de dirigentes, trabajadores de comercio e invitados especiales como el senador provincial, Alcides Calvo y los concejales Jorge Muriel, Evangelina Garrappa y Lisandro Mársico, representantes de organizaciones sindicales, como el bancario Jorge Romera, Berca destacó las obras y servicios que sumó el CEC en los últimos años al tiempo que trazó los desafíos para su gestión."Empezamos un nuevo período, pero en la misma senda que veníamos transitando junto a Horacio (Calvo). Siempre decimos que los mercantiles tenemos la costumbre de hacer muchas obras, y esto no termina acá. Ahora nos estamos dedicando a la propiedad lindera donde construimos un edificio de planta baja y tres pisos para albergar múltiples actividades del sindicato a favor de los 3.300 afiliados", expresó Berca en diálogo con la prensa en la sede de la Biblioteca sindical.El subsecretario General de la Federación Argentina de Empleados de Comercio (FAECyS), José González, también participó del acto de asunción de Berca, quien estará acompañado entre otros por Juan Mossetto (adjunto), Ester Barco (organización), Jorge Chiosso (finanzas), María Mandrille (acción social), Mónica Cront (asuntos administrativos), Mariela Comini (capacitación, cultura y difusión).Calvo, quien desde ahora ocupa un cargo como vocal suplente, recibió un cálido reconocimiento por haber liderado al CEC en los últimos 24 años, constituyéndose en el dirigente que más años fue secretario General. Y Berca, que lo acompañó desde los años 90 como secretario Adjunto, ahora representa la continuidad del equipo de trabajo.Uno de los temas obligados en la agenda de este encuentro fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de declarar inconstitucional la ley de Descanso Dominical. Al respecto, Berca ratificó la decisión del gremio mercantil de "luchar por este derecho" a la vez que consideró: "Todos estamos de acuerdo con el descanso dominical, así lo aprobaron los senadores y diputados provinciales, lo promulgó el gobernador (Antonio Bonfatti), Rafaela fue la primera ciudad de la Provincia en adherir a través de una ordenanza a la ley con el voto de los concejales que luego fue promulgada por el Intendente Luis Castellano. Pero la Justicia no lo considera de esta forma"."Este fallo de inconstitucionalidad lo debería haber dispuesto la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Pero en la votación empataron los seis jueces de este alto tribunal 3 a 3, y en lugar de que defina el Presidente con el doble voto tal como figura entre sus facultades, decidieron buscar a un magistrado de menor instancia para que defina. Y decidió en contra de los intereses de los trabajadores y de la sociedad. Y a nosotros nos dolió mucho este fallo, porque no tuvo en cuenta la posición de los trabajadores, de las instituciones sociales, de los intendentes, de los concejales y legisladores provinciales", sostuvo Berca.