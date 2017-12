Altas temperaturas y con precipitaciones irregulares

Los pronósticos enunciados, en particular la inestabilidad con probabilidad de precipitaciones ocurrió. Las precipitaciones tuvieron registros cuyos montos pluviométricos en promedio, no superaron los 25 mm en sectores de los doce departamentos del SEA (Sistema de Estimaciones Agrícolas) del centro- norte de la provincia de Santa Fe y con porcentajes de cobertura muy dispares.Las altas temperaturas y el continuo aumento de demandas de los cultivos por el avance de los distintos estados fenológicos, hicieron que un gran porcentaje de los productores manifiesten preocupación y se replanteen nuevas estrategias.El maíz de primera fue el que estuvo expresando síntomas de déficit hídrico, en el período crítico del mismo (estados reproductivos), el algodón en el sector este, en comienzo de la etapa de floración y el sorgo granífero (sembradotempranamente).A su vez, los ritmos en el avance en los procesos de siembra de soja de primera y segunda, fueron fluctuando de acuerdo a la disponibilidad de humedad en la cama de siembra, situación que se testeó y evaluó día a día, para continuar odetener la misma, a espera de futuras precipitaciones.El movimiento de equipos y cosechadoras en cultivares de trigo continuó su ritmo llegando en los próximos días a su finalización, manteniendo los resultados enunciados en los informes anteriores.Continuaron las aplicaciones de herbicidas para el control de las malezas para las futuras siembras y de las emergidas, en los cultivos implantados y en los rastrojos de trigo.Para el período comprendido entre el miércoles 13 al martes 19 de diciembre, los pronósticos prevén desde el inicio hasta la noche del viernes 15 de diciembre, condiciones climáticas de estabilidad, días soleados, altas temperaturas con probabilidad de 40 ºC y lentamente un aumento de la nubosidad. A posteriori, hasta el final del período, se manifestaría inestabilidad climática, desmejorando con alta probabilidades de precipitaciones con montos pluviométricos que podrían llegar a los 40-45 mm. Las temperaturas medias diarias, fluctuarían entre mínimas de 17 a 25 ºC y máximas de 24 a 39 ºC.Las previsiones climáticas descritas condicionarían parcialmente la realización de las diferentes actividades en los distintos sistemas productivos.Favorecido por las condiciones climáticas de la semana el proceso de cosecha avanzó sin inconvenientes, llegando a su fin en diez de los doce departamentos que constituyen el área de estudio. En los departamentos del sur dela misma quedó un 2% para su recolección.Los rendimientos promedios enunciados desde el comienzo, han tenido escasa variación, en particular los últimos lotes de cada departamento que tuvieron una tendencia a disminuir, pero no llegaron a ser representativos y de impacto.Los mismos fueron consolidando el promedio por departamento y permitiendo la realización de ciertos análisis de rentabilidad que fue dejando la campaña de trigo 2017 en el centro norte de la provincia de Santa Fe.En particular toda el área norte, ante las condiciones ambientales registradas en la semana, sin lluvias y los estados fenológicos reproductivos de los cultivares, mantuvieron los indicadores que se vinieron mencionando. Muy buenstand de plantas con muy buena estructura, uniformidad de lotes, aceptable a bueno el estado sanitario, buen desarrollo y tamaño de los capítulos.En cambio los cultivares sembrados tardíamente, estuvieron manifestando déficit hídrico, que seguramente repercutiría en el desarrollo del mismo.Se observaron, los siguientes estados fenológicos: R “estados reproductivos” R1 (inflorescencia rodeada de brácteas inmaduras fue visible), R2 (distancia de menos de 2 cm entre la inserción del botón floral y la última hoja), R3 (distancia de 5 más de 2 cm entre la inserción del botón floral y la última hoja), R4 (la inflorescencia comenzó a abrirse, las flores liguladas comenzaron a verse), R5 “antesis” R5 - 1 (inicio de antesis) R5 - 5 (mitad de floración 50 %, el % depende del área del capítulo cubierto por flores, cantidad de círculos), R6 (fin de floración, caída de flores liguladas) y los más avanzados en R7 (la parte de atrás del capítulo comienza a ponerse amarillento).Las características climáticas de estos quince días de diciembre, con elevadas temperaturas y escasos milímetros caídos, comenzaron a marcar al cultivo, por lo que no sería una campaña buena a muy buena como las dos anteriores.Entrando al período crítico, los síntomas de déficit hídrico estuvieron evidenciando secuelas, como marchitamiento de hojas, colores amarillentos de plantas, situación que impactaría directamente en la producción final.Ante el avance de los estados fenológicos, con mayor demanda de agua y aumento de las temperaturas iría cambiando día tras día y las precipitaciones jugarían un rol importante, definiendo el futuro del cultivo.Dicha situación representó un 5% de superficie sembrada, en estado regular, sin evidente recuperación, un 25% regular a bueno y el 70% restante mostró estado bueno a muy bueno.La sanidad presentó buena condición, sin complicaciones en este período. Se observaron, los siguientes estados fenológicos: V “estados vegetativos”, V4 (4º hoja desarrollada), V5 (5º hoja desarrollada), V6 (6º hoja desarrollada), V7 (7º 6 hoja desarrollada), V8 (8º hoja desarrollada), V9 (9º hoja desarrollada), V10 (10º hoja desarrollada), Vt (panojamiento), R “estados reproductivos” R1 (emergencia de estigma), R2 (cuaje - ampolla) y los más avanzados en R3 (grano lechoso) a R4 (grano pastoso).El proceso de siembra en su recta final, vino siendo condicionado por la disponibilidad oportuna de agua útil en los primeros centímetros de los suelos, en estos últimos días. Las altas temperaturas e importantes procesos de9 evapotranspiración hicieron que la humedad en la cama de siembra fluctuó día tras día y fue regulando las decisiones de planes de siembra.Lográndose un avance del orden del 98%, representando aproximadamente unas 891.800 ha, con 5 puntos porcentuales de adelanto en comparación al año pasado. Estado sanitario bueno, sin inconvenientes hasta la fecha.Se observaron los siguientes estados fenológicos: V “estados vegetativos” VE (emergencia), Vc (estado de cotiledón, hojas unifoliadas pegadas), V1 (1º nudo), V2 (2º nudo), V3 (3º nudo, V4 (4º nudo) y los más avanzados en V5 (5º nudo) a V6 (6º nudo).