Canapino cambia el chip

Parece casi imposible, pero mientras las cuentas den, todo puede pasar. Agustín Canapino tiene la chance única de coronarse por tercer fin de semana consecutivo, y así lograr la Triple Corona del automovilismo argentino, algo que nadie pudo conseguir en la historia.Claro que para eso el campeón del Turismo Carretera, Top Race V6 y aún del Súper TC2000 deberá esperar que Facundo Ardusso (Renault) no sume punto alguno en Alta Gracia, donde se llevará a cabo la última fecha del STC2000.El piloto de Las Parejas aventaja por 40 unidades al de Arrecifes, cuando se pondrán en juego 41. Además, en caso de empate, el favorecido sería el santafesino, ya que a lo largo del año obtuvo 3 éxitos contra 1 del bonaerense.“Tengo que ganar todo lo que hay en juego y esperar que Ardusso no sume. Es exactamente al revés que el año pasado”, manifestó el piloto del equipo Chevrolet, recordando la definición que lo coronó campeón el sábado al sumar el punto de la “pole”.Igualmente, el del Rombo no es su único rival, ya que Mariano Werner (Peugeot) y Matías Rossi (Toyota) también llegarán al Cabalén con chances, incluso mejores que las suyas, ya que se ubican a 39 y 36 unidades del líder respectivamente.El vigente monarca y el Pro Racing hicieron uso de la única prueba privada que los equipos pueden realizar en el año, la cual llevaron a cabo el pasado 30 de noviembre en el trazado cordobés. El objetivo de aquel ensayo fue preparar la puesta a punto ideal para el evento de este fin de semana, por lo que se utilizaron diversos elementos para mejorar el rendimiento del Nuevo Cruze.“Va a ser muy difícil ganar el campeonato, porque Facundo viene haciendo las cosas bien, pero las carreras hay que correrlas y mientras haya chances uno se ilusiona”, concluyó Canapino, que buscará su segunda corona en la categoría.