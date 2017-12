Reunión de productores con los funcionarios

Se reunieron anteayer en el Centro Cívico Región 2 - Nodo Rafaela y como estaba previsto, los integrantes de la "Comisión de Seguimiento” de ciudadanos y productores "Autoconvocados Cuenca Vila-Cululú, Calaveras y Las Penquitas", con el Ing. Juan Carlos Bertone, secretario de Recursos Hídricos de la Provincia de Santa Fe, quien estaba acompañado del Ing. Carlos Cian, de Vialidad Provincial, el Ing. Omar Robledo, de “Comités de Cuenca” la Ing. María Laura Airaudo y el Ing. Nicolás Mijich.La reunión fue una verdadera reunión de trabajo, de carácter técnico y con análisis y debate respecto de obras y trámites en marcha en la geografía de la Cuenca y reparticiones provinciales y nacionales, de la que destacamos la predisposición de los funcionarios y la amplitud del debate y explicaciones cuando fue necesario.En la denominada “Loma de Bigand” prosiguen los trabajos de limpieza y profundización, con lentitud que preocupa y dificultad por la estructura del lecho del canal, que obligó a renovar el cabezal de la maquinaria que está trabajando y prever la incorporación de otra maquinaria en el cauce de ser necesario, para remover partes rocosas y dura y proceder luego a su extracción. Avanza los trámites de solicitud de permiso a los linderos para las tareas de ensanche.A la altura del altero interprovincial (Josefina y Bauer y Sigel) se realizaron reuniones con Presidentes Comunales y funcionarios de Provincia de Córdoba para consensuar un curso de acción en dichas obras y evitar actos de vandalismo como los verificados recientemente.El Ing. Bertoni fue enfático al proponer un cambio de actitud en los involucrados y un talante colaborativo para solucionar un problema tan vasto y con tantos involucrados y perjudicados.Respecto del conflicto en la obra de Ruta 81-S tramo Fidela-Marini se logró una solución de compromiso, que permite destrabar el conflicto, proseguir las obras y atender el reclamo de linderos."Fuimos informados que ha sido aprobada la Ley de Aguas (pendiente promulgación por el PE) que significará un cambio importante en aspectos jurídicos y estratégicos en el manejo del recurso en general (loteos, etc.) y las obras de drenaje, canalizaciones, etc., en toda la Provincia", dice el comunicado de prensa de la citada "Comisión de Seguimiento" y de "Autoconvocados Cuenca Vila-Cululú, Calaveras y Las Penquitas".El Ing. Bertone detalló la situación del plan Integral de Readecuación del Canal Vila-Cululú, obra prioritaria, informando que estápor el Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y esperando por financiamiento, no obstante que la obra será licitada aún pendiente el financiamiento, se espera, para los primeros meses del año 2018.Los integrantes de la Comisión de Seguimiento manifestaron su agradecimiento por la predisposición demostrada, las explicaciones y consensos logrados (fundamentalmente tema ruta 81-S) y demás temas de interés.