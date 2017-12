Cosquín Rock: viene Creedence, vuelven Los Ratones y sigue Ciro

Cuando el rumor se empezó a convertir en noticia allá por agosto, sobraban los interrogantes. En ese momento se confirmaba que el habitual formato de 3 días con el que se venía desarrollando los últimos años el Cosquín Rock pasaría a ser solamente de 2. En ese momento surgieron dudas y unas cuantas preguntas que parecían no iban a tener una respuesta convincente. Sin embargo, con José Palazzo nunca se sabe. El más que nadie sabía que en esa determinación había un desafío enorme como el predio de Santa María de Punilla. Mientras los fanáticos pedían a gritos que no baje el tercer día, el tozudo organizador le iba dando forma a su nueva criatura.¿Cómo haría para concentrar en dos jornadas las tres de los últimos años? ¿Cómo haría para conformar a los fanáticos manijeros que se preparan todo el año para vivir ese fin de semana de carnaval a puro rock? ¿Cómo hacer para concentrar tantas bandas en menos horas? Palazzo y un enorme grupo de trabajo fueron por todo. Y lo hicieron.DOBLE O NADAHabía una doble apuesta. Bajar el festival a dos días y mantener a la multitud en cantidad y en intensidad. Entonces, ¿cómo hacerlo? Doble o nada. Dos días, 10 y 11 de febrero, tal como ocurrió con la primera edición del Cosquín Rock en 2001, donde hubo unas 16 bandas. Claro que en la edición 18 habrá nada menos que 200 bandas. Para tener una idea, más que en la edición de este año que duró 3 días.¿Algo más para completar el desafío? Sí, claro. Una apuesta por mantener los dos días al palo desde muy temprano. Entonces arrancar más temprano la programación -en 2018 todo comenzará a las 14 horas- y poner a grandes artistas en medio de la tarde. Así las cosas, Ciro, acostumbrado a cerrar jornadas -lo hizo en los últimos años- esta vez se presentará de día.¿Algo más? Sí. Al abanico de bandas nacionales, Palazzo se propuso ponerle el toque internacional. Por eso, aparece nada menos que la emblemática Creedence Clearwater Revisited y también Residente y también una serie de bandas y artistas que llegarán de Estados Unidos, Inglaterra y Suecia, entre otros lugares.LA GRILLATAN ESPERADADesde las primeras horas del martes hubo una adrenalina especial entre los organizadores y también entre los seguidores. Esa ansiedad lógica de querer presentar el nuevo producto y de querer conocer la nueva programación.El reloj de cuenta regresiva marcaba que faltan 60 días para la edición 18 del Cosquín Rock y el propio José Palazzo no podía más con su ansiedad. Y la canalizó charlando con Mario Pereyra en Cadena 3. Allí corrió buena parte del telón. No sabía por dónde empezar. “Va a ser una edición muy especial”, suena a frase hecha. Y lo que logra el Cosquín Rock año a año es justamente eso, renovar las ganas, generar alta expectativa.Ciro -otro aliado a la ansiedad- había anunciado en su cuenta de Twitter hace ya varios días después de tocar en La Plaza de la Música, que iba a estar en el CR18. Carta fuerte en los últimos años, acostumbrado a cerrar jornadas, esta vez pisará el escenario principal a media tarde del sábado 10. Sí, como lo lee. Porque tendrá acompañantes de lujo. Un rato antes lo precederán El Bordo y Las Pelotas (presentes en las 18 ediciones del festival). Y un rato más tarde se sumarán Creedence, Skay y Las Pastillas del Abuelo.Ese mismo día en el Temático Reggae estarán Los Pericos (acompañados por Andrew Tosh), Los Cafres, Zona Ganjah, Dancing Mood y los chilenos de Gondwana. También sobresalen en los restantes escenarios Pez, Massacre, Airbag (debut absoluto en Cosquín Rock).El domingo 11, la tónica será la misma. Grandes bandas desde muy temprano. En el principal a primera hora de la tarde estarán La que Faltaba, Estelares, El mató a un Policía Motorizado. Si bien no se conocieron aún los horarios, Palazzo adelantó que Residente estaría arrancando a las 17:30. Para luego dejarle lugar a los charrúas de La Vela Puerca (que por estas tierras juegan de local) y al esperado regreso de Los Ratones Paranoicos con su formación original. Para culminar con Guasones y Los Gardelitos.El Temático Heavy anuncia a Acido Argentino, Carajo, Viticus y Horcas, entre los más destacados. También se anuncian Indios, Banda de Turistas, Vanthra (el nuevo proyecto musical de Fernando Ruiz Díaz, cantante y líder de Catupecu Machu), Piti Fernández (cantante de Las Pastillas en su versión solista) y La Mississippi (tocará en La Casita del Blues).Apenas un sobrevuelo por una grilla extensa, con muchas novedades, con propuestas nuevas, con bandas que vienen ascendiendo. Apenas un pantallazo general a una propuesta amplia y ambiciosa del Cosquín Rock. Una apuesta enorme en tiempos de apogeo de los festivales de rock y en épocas de grandes visitas internacionales. Una vez más reinventándose para sorprender, para ofrecer cada año más y para llegar a los 18 con notable madurez.