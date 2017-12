Debuta el Sub 15 de la Rafaelina ante Rosario

Desde hoy y hasta el 17 de diciembre, Pehuajó albergará el torneo Nacional Sub 15 de fútbol, que tendrá la participación de diez seleccionados. Al local se le sumaran cuatro representantes más de la provincia de Buenos Aires, y luego habrá combinados de Corrientes, Formosa, Córdoba y dos de Santa Fe. Justamente, los dos seleccionados de nuestra provincia se enfrentarán hoy en el inicio, el seleccionado de la Liga Rafaelina frente al de la Rosarina.El plantel dirigido por Gustavo Rivarossa viajó ayer por la mañana con toda la ilusión. El duelo de hoy, por uno de los Interzonales, se disputará a partir de las 17:45 en la cancha del Club San Martín.Recordemos que Rafaela integra la Zona B junto a Junín y Clorinda, mientras que la A está integrada por Rosario, Necochea y Tres Arroyos. En la C, de cuatro equipos, juegan Pehuajó, Curuzú Cuatiá, Arrecifes y Laboulaye.Nuestro Sub 15, mañana tendrá como rival a Junín, a las 15:45, y el viernes enfrentará a Clorinda a las 18. Clasifican a semifinales los primeros de cada grupo más el mejor segundo.EL PLANTEL1- Gonzalo Gorosito (Atlético Rafaela), 2- Franco Ulman (Unión de Sunchales), 3- Santiago Galeano (Atlético Rafaela), 4- Matías Gerez (Ferrocarril del Estado), 5- Santiago Arriola (Deportivo Aldao), 6- Gino Carignano (9 de Julio), 7- Gastón Cejas (Dep. Libertad), 8- Thiago Allassia (Unión de Sunchales), 9- Elías Lucero (Unión de Sunchales), 10- Santino Turina (Zenón Pereyra FBC), 11- Santiago Eisenacht (Atl. Rafaela), 12- Martín Dentis (Ben Hur), 13- Esteban Werlen (San Martín de Angélica), 14- Matías Clemenz (Ferrocarril del Estado), 15- Ayrton Spinardi (Atl. Rafaela), 16- Lautaro Sequeira (Sportivo Norte), 17- Gabriel Ronco (Dep. Libertad) y 18- Tobías Seguro (Ben Hur).Cuerpo Técnico: Gustavo Rivarosa (Director Técnico), Fabián Montenegro (Preparador Físico), Gustavo Ferraudo (Entrenador de Arqueros), Claudio Fassano (Ayudante de Campo) y Federico Cordero (Kinesiólogo).