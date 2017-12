El Rojo quiere hacer historia

Con un Maracaná de gala y la final todavía abierta, Independiente buscará esta noche defender la ventaja de 2-1 que lleva en la final frente al Flamengo de Brasil, para conseguir su segunda Copa Sudamericana, siete años después. Demasiado tiempo para los diablos rojos, que agotaron de un plumazo las 4.000 entradas disponibles para ellos y ya comienzan a desplegarse por Rio soñando con su segundo "Maracanazo", tras la Supercopa que le arrebataron al Flamengo en 1995.

El encuentro se disputará a partir de las 20:45 (hora argentina) en Río de Janeiro, será dirigido por el colombiano Wilmar Roldán y contará con la televisación de Fox Sports.

Se trata de una serie donde no se usa como criterio de desempate el gol de visitante, por lo que el "Rojo", en caso de perder por un gol, deberá ir al alargue en Río de Janeiro y, si el empate persiste, se definirá por penales. "Si nos daban 15.000 o 20.000 entradas las vendíamos, no me sorprende", aseguró el técnico Ariel Holan, para el que éste equipo "es el verdadero Independiente".

Ganador de siete Libertadores, cuatro de ellas consecutivas en los 70, el Rey de Copas conquistó tres veces la Copa Interamericana, dos la Supercopa Sudamericana, una la Copa Sudamericana, una Recopa Sudamericana y dos Intercontinentales. Y ahora el Rey ha vuelto a despertar. "Independiente recuperó muchas cosas, entre ellas la mística", afirmó el lateral Fabricio Bustos. Mientras el Flamengo acumula un año agotador que le hará disputar el miércoles su 84º partido del año, Independiente suma justo la mitad.

A esa frescura que le hizo letal en la ida contribuye igualmente el brillo de varios jóvenes de enorme talento como el mediocampista Ezequiel Barco, quizás en su último partido en Independiente, ya que seguirá su carrera en el Atlanta United, de la MLS de Estados Unidos. La última joya del equipo, de 18 años, tuvo grandes destellos pero se quedó sin marcar en la ida en Buenos Aires, por lo que ahora sueña con un "Maracanazo". Un plantel joven que, sin embargo, tiene muy clara la historia roja: "Independiente ya ganó en el 95 y metió dos goles en el partido de ida, ¿no?", lanzó el atacante Maximiliano Meza, autor del segundo tanto en la ida.

Por su parte, el “Fla” no estará solo en la batalla. Le acompañarán más de 60.000 hinchas abarrotando el Maracaná para empujarle hacia su primer título internacional en 18 años. Desde la final de la Copa Mercosur que perdió en 2001 ante San Lorenzo, el equipo más popular de Brasil no había vuelto a una decisión continental, y nadie quiere faltar. Ni siquiera la derrota en la ida le enfrió el ánimo al Mengao, que se fue de Buenos Aires sintiéndose muy vivo. En el mismo Maracaná, donde tuvo que ver hace 22 años cómo el "Rojo" levantaba la Supercopa amargándole el centenario, el Flamengo deberá enfrentar este miércoles a uno de sus peores miedos: otra fiesta argentina en casa. Pero ahora el Mengao cuenta con un experto internacional en el banco como Reinaldo Rueda, quien tras su complicado aterrizaje en Rio hace cuatro meses está a un paso de salvar la raquítica campaña de aquel Fla que, billetera en mano, soñaba con la gloria al comienzo del año. Campeón de la pasada Libertadores y de la última Recopa con el Atlético Nacional, además de ser finalista de la Sudamericana que acabó cediendo al Chapecoense, el colombiano podría levantar en Rio su tercera Copa continental en dos años. Estas son las posibles formaciones

Flamengo: Cesar; Pará, Juan, Réver y Miguel Trauco; Gustavo Cuéllar, Willian Arao, Diego y Everton Ribeiro; Lucas Paquetá (Everton) y Felipe Vizeu. DT: Reinaldo Rueda.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Fernando Amorebieta, Gastón Silva y Nicolás Tagliafico; Diego Rodríguez y Juan Sánchez Miño; Ezequiel Barco, Maximiliano Meza y Emanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.



HABLO HOLAN

El entrenador de Independiente, Ariel Holan, consideró ayer que "el gran desafío" para la revancha frente a Flamengo en la final de la Copa Sudamericana en el estadio "Maracaná" será "quién va a sostener el balón". Holan analizó que, más allá de la estrategia que tiene reservada para el partido, necesitará defenderse con la posesión de la pelota para poder capitalizar el 2-1 que obtuvo en el estadio "Libertadores de América". "Estoy muy focalizado en la estrategia del partido, es la herramienta para no pensar en otra cosa, es muy terapéutico", admitió Holan, al responder sobre los nervios que podía sentir en las horas previas. "Los partidos son mini batallas en cada fase de juego, el gran desafío es quién va a sostener el balón", agregó en conferencia de prensa.