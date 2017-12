La reforma previsional obtuvo dictamen pese al escándalo

BUENOS AIRES, 13 (NA). - En medio de una sesión signada por empujones, insultos, disturbios y fuertes críticas por parte de la oposición, gremialistas, agrupaciones sociales y de jubilados, Cambiemos consiguió ayer dictamen al proyecto de reforma previsional, con el cual pretende modificar el mecanismo para calcular los aumentos. Como contrapartida, la oposición logró un dictamen de rechazo con 28 firmas, con el objetivo de frustrar el tratamiento en el recinto del proyecto que el oficialismo pretende votar la semana que viene.

Apenas iniciadas las deliberaciones en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, comenzaron los incidentes cuando un grupo de jubilados junto a agrupaciones sociales lograron ingresar al recinto en el cual se debatía la iniciativa oficial, que ya cuenta con media sanción en el Senado.

A raíz de los incidentes, que incluyeron empujones, gritos e insultos a los ministros de Trabajo, Jorge Triaca; y de Hacienda, Nicolás Dujovne; la sesión pasó a un breve cuarto intermedio para ser retomada minutos después a pesar de que la tensión continuaba en el Anexo de la Cámara de Diputados.

Tampoco se salvó de la lluvia de insultos el diputado del PRO Eduardo Amadeo, quien fue ungido presidente de la comisión de Previsión y Seguridad Social en reemplazo de la massista Mirta Tundis.

Los jubilados y dirigentes gremiales estallaron de furia cada vez que tomaba la palabra un representante del oficialismo, ante lo que consideraban un "saqueo" a los bolsillos y un "vaciamiento" de ANSeS para dar pie a un sistema de capitalización privada. "Chorros", "mafiosos", "delincuentes", fueron algunos de los calificativos, mientras que los aplausos fueron la regla general para con los discursos de opositores.

En ese contexto, Amadeo cedió al reclamo de la bancada kirchnerista para que pudieran expresarse representantes sindicales y de organizaciones de la sociedad civil: el bancario y líder de la Corriente Federal de Trabajadores, Sergio Palazzo; la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso; y el secretario General de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Leonardo Fabre; fueron algunos de los oradores.

En medio de gritos e insultos, Triaca explicó que "este ha sido un proyecto consensuado no sólo con los gobernadores sino también con los senadores" y no una decisión unilateral del Gobierno. Además, auguró que durante 2018 los jubilados gozarán de "un recupero del poder adquisitivo" a partir de "una movilidad real por encima del 4 por ciento".

"También le damos una garantía a aquellos que han aportado durante 30 años. Tenemos un sistema previsional que les ha otorgado beneficios en la misma situación a los que han aportado durante 30 años que aquellos que no", subrayó Triaca, que asimismo destacó la suba opcional de la edad jubilatoria.

A su turno, Dujovne cuestionó la actual fórmula de movilidad jubilatoria, a la que acusó de "generar enormes problemas a los jubilados" en los años en que existe "aceleración inflacionaria como sucedió en 2010, 2014 y 2016. Sobre el actual sistema, consideró: "Al ser un ajuste semestral, se produce entre septiembre y febrero se producen variaciones reales del 13 por ciento que quienes menos tienen no tienen forma de afrontarlo".

Al respecto, explicó que "al moverlo a una forma de ajuste trimestral va a morigerar muchísimo esa volatilidad".

A su turno, Palazzo advirtió que "en la Argentina se le roba a los más pobres para que lo más ricos tengan más plata". "El triunfo electoral que les da la primera minoría -y no la mayoría- no significa una patente que los habilita a saquear a los jubilados de la mínima", fustigó.

En medio de la polémica, el presidente del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, apuntó contra el kirchnerismo: "Yo no soy para nada amigo de la grieta, la desprecio, pero la grieta arranca por la irresponsabilidad de los que gobernaron". "Prendieron fuego la casa y hoy se quejan del olor a humo", cuestionó.



DURAS CRITICAS DE LA

OPOSICION AL PROYECTO

En una encendida intervención, Tundis advirtió que la fórmula propuesta llevará a que alguien que trabajó 45 años se jubile con un haber del 40 por ciento respecto de su último sueldo, cuando con el sistema vigente tendría el 65 por ciento.

"Para que trabajen hasta los 70 años, y hasta esa edad van a tener que hacer ahorros voluntarios, poniendo la platita en una cuenta de AFJP", denunció la diputado del Frente Renovador, que catalogó la iniciativa del Gobierno como un "ultraje".

Nicolás del Caño (PTS-Frente de Izquierda) aprovechó la polémica para convocar a todas las organizaciones políticas, sociales y sindicales a concentrarse frente al Congreso el día que la reforma previsional se debata en el recinto.

Facundo Moyano (FR-UNA) echó más nafta al fuego a la interna del PJ, ante la posibilidad de que los diputados del bloque Justicialista (BJ) convaliden con su voto la medida propuesta por el oficialismo. "A los diputados del justicialismo no les pido que no voten esto porque ya lo tienen acordado, pero si tienen un poco de dignidad que no se llamen mas peronistas. Porque un peronista no puede votar esta ley en contra de los jubilados", sostuvo.

Sin embargo, en el BJ las opiniones están divididas y todavía no se vislumbra una voluntad mayoritaria de ese espacio a respaldar la reforma jubilatoria tal cual está planteada.

En efecto, fueron cuatro legisladores del interbloque Argentina Federal (que integra el BJ) firmaron el dictamen de mayoría junto al oficialismo.