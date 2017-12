"Los gobiernos no podemos hacerlo solo", afirmó Macri

BUENOS AIRES, 13 (NA). - En el marco de la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se realiza en Buenos Aires, el presidente Mauricio Macri reclamó ayer a los empresarios e inversores un mayor compromiso y participación mientras admitió que los "gobiernos no podemos hacerlo solos".

Ante ejecutivos, funcionarios e inversores, Macri pidió a gobiernos del mundo y empresarios instrumentar reglas para "un comercio justo" que permita el desarrollo de los productores y las pymes, en pos de la "inclusión social".

"No hay crecimiento posible si no se incluye a la mitad de la población", dijo el mandatario al hablar ante unos 1.500 empresarios de unos 164 países en el Centro Cultural Kirchner, en el marco de la Cumbre de la OMC.

Macri indicó que "es importante seguir promoviendo el comercio justo para que los productores rurales sigan creciendo en un mundo que necesita un desarrollo sostenible", en una crítica velada a los subsidios agrícolas que rigen en algunos competidores de Europa.

La Argentina lidera junto a Brasil las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea para un acuerdo de libre comercio, pero el ida y vuelta está estancado en la negativa de países como Francia a reducir los subsidios que otorga a la agricultura.

El mandatario consideró que la Argentina y la Región tienen "muchos desafíos por delante" para generar riqueza, por lo que con "muchos socios va a ser más fácil para encontrar el camino". Señaló que entre esos "desafíos compartidos" con la Región y el resto del mundo se encuentran reducir la pobreza, generar oportunidades y fomentar el empleo privado formal.

Y consideró que mientras más fluida sea la relación entre los Estados y el sector corporativo "mayor será el impacto en la vida de las personas". Sostuvo además que las micro, pequeñas y medianas empresas son un gran motor del empleo privado, con un rol clave para la inclusión social, por lo que los gobiernos deben establecer medidas para "fomentar la participación internacional de las pymes".



ACUERDO ENTRE LA

UE Y EL MERCOSUR

El Gobierno argentino expresó ayer sus esperanzas de poder firmar el próximo 21 de diciembre en Brasilia el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Los ministros de Economía y responsables de Comercio del Mercosur se reunieron este martes en la Cancillería argentina para discutir una oferta final para ser entregada al "viejo continente", que exige más apertura sin aranceles para sus productos.

Los países sudamericanos buscan establecer un proceso de 15 años para la desgravación progresiva de los productos a uno y otro lado del Atlántico, pero los funcionarios europeos dicen que con diez años bastaría. Según precisó el ministro de Producción, Francisco Cabrera, la propuesta del Mercosur será entregada "cuanto antes" a Cecilia Malmström, la sueca que ocupa el cargo de Comisaria de Comercio en la Comisión Europea.

Cabrera señaló en rueda de prensa que las negociaciones están "dentro de lo esperado, ya ingresando en los detalles finales", por lo que el gobierno de Mauricio Macri es "optimista sobre tener pronto un acuerdo". El ministro habló con la prensa en el Centro Cultural Kirchner, en un Foro de Negocios que se llevaba adelante por primera vez en el marco de la 11° Cumbre de la Organización de las Naciones Unidas.