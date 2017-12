Cartelera de Novedades

* Miércoles 13 de diciembre: cobrarán su haber jubilados que perciban haberes mayores a $ 32.001.* Cronograma de pago de la segunda cuota del aguinaldo: el gobierno de la provincia dio a conocer el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), que será abonada jueves 21 de diciembre a los empleados activos, y el viernes 22 de diciembre a los empleados pasivos.* Con la animación de “Los Ases”, el Club Abuelos Unidos llevará a cabo la despedida del año. El encuentro está programado para el 16 de diciembre a las 21 en su sede de Casabella y Chacabuco y consistirá en una cena y baile. La correspondiente reserva de tarjetas puede efectuarse a los teléfonos 423992; 436267;434008; 432947 y 570958.* El sábado 23 de diciembre se realizará una cena y baile de despedida del año con la actuación de “Los Ases” de Sunchales. Será con una tarjeta de un valor módico, con lo cual la Comisión Directiva agradecerá a toda la concurrencia que colmó el Salón en todas las cena-baile que se organizaron durante el año. También se celebrarán las Bodas de Oro del presidente de la institución Carlos Rossa y su esposa. Se recomienda reservar las tarjetas con anticipación a los teléfonos: 450538 – 426158 – 435466 – 434547.* La ANSeS recuerda que todos los jubilados y pensionados nacionales y titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) cobran sus haberes a través de la Cuenta Sueldo de la Seguridad Social en sus respectivas entidades bancarias. Esta cuenta constituye una caja de ahorro gratuita, sin costo de mantenimiento ni comisiones e incluye una tarjeta de débito que puede ser utilizada en cualquier cajero automático del país. Con ella, se realizan extracciones ilimitadas y sin costo, compras con reintegros y descuentos, pagos de impuestos y servicios o transferencias por Internet.En el caso de que la entidad bancaria quisiera cobrar una comisión o gasto por la apertura o mantenimiento de la Cuenta Sueldo, el titular deberá realizar la denuncia correspondiente ante la ANSeS. Sus ventajas son: • No tiene costo. • No hay necesidad de realizar filas para el cobro de los haberes. • Retiro de dinero en cualquier horario y cajero automático de país. • Mayor seguridad. • La reposición de la tarjeta, ya sea por deterioro o desmagnetización, se efectúa sin costo alguno, en la entidad bancaria donde se encuentra radicada la cuenta.