Hamilton se retiraría en la temporada 2020

Los rumores de un posible retiro de Lewis Hamilton han ido ganando fuerza tras unas declaraciones en las que el piloto británico hablaba de disfrutar más de su vida fuera de la Fórmula 1.

Desde entonces, las especulaciones apuntaban a que el tetracampeón del mundo podría poner fin a su carrera deportiva incluso al final de este año, siguiendo así los pasos de Nico Rosberg, que anunció su retiro luego de proclamarse campeón del mundo en 2016.

Parece que la despedida de Hamilton no llegará tan temprano como indican esos rumores, pero el británico admite que podría plantearse terminar su trayectoria en Fórmula 1 a finales de 2020, coincidiendo con la llegada de la nueva normativa de motores a la categoría que puede finalizar el dominio que Mercedes ha establecido con los V6 Turbo actuales.

“Pienso en lo que tengo por delante. He hablado con los que se han retirado temprano y tarde. Todos me dicen que me quede tanto como pueda. Eso no va a ocurrir. Las temporadas se están volviendo más largas y las cosas que hago fuera de la Fórmula 1 me quitan energía y tiempo”, explicó Hamilton.