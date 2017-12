Se acercan los plazos para esperar la decisión

No hay urgencias desde el punto de vista de afrontar calendarios. Todavía no hay indicios de lo que ocurrirá con el próximo Federal B en cuanto a fechas, pero no obstante antes de fin de año Ben Hur podría determinar si Gustavo Barraza continuará por tercera temporada dirigiendo al Lobo, o si la Comisión Directiva encabezada por Adrián Zenklusen decide apostar por un cambio de timón."La última vez que conversé con el presidente fue el jueves posterior al partido que perdimos con Peñarol por la final. Me dijo que se iban (los dirigentes) a tomar 15-20 días para analizar los pasos a seguir y luego nos juntaríamos. Estamos más o menos en los plazos previstos", expresó ayer el técnico ante la consulta de LA OPINION.Su respuesta coincide con lo afirmado por el dirigente en la entrevista realizada por este medio, publicada el 27 de noviembre. En la misma mencionaba ese plazo en 15 días, los cuales se cumplieron exactamente ayer. Quizás todavía queden por intercambiar algunas opiniones, que sin dudas hoy por hoy se reconocen divididas, a diferencia de lo que ocurriera un año atrás cuando se llegó a disputar la final del Federal B.De hecho este aspecto lo admitió Barraza. "Seguramente debe haber dirigentes que quieren que siga y otros que no, pasa en todos los clubes", afirmó.No obstante, en caso de tener el Negro el aval para su continuidad, está claro que luego habrá que charlar sobre la situación contractual y la conformación de un plantel competitivo. Aunque en ese caso hay coincidencias de una y otra parte. El entrenador que esté al frente del próximo equipo será con la aspiración de pelear lo más alto en el torneo.A todo esto, cabe mencionar que Barraza no manifestó haber sido contactado de algunos otros clubes del ascenso del interior del país, aunque en los recesos siempre pueden surgir opciones.REUNION DEL FUTBOL AMATEUREste viernes está previsto en Ben Hur una reunión del Coordinador Rubén Rossi con los entrenadores del fútbol amateur de la institución.La misma puede empezar a delinear algunos aspectos de cara al próximo año, sobre todo con la definición de la primera liguista y las categorías más importantes de divisiones inferiores, donde no se descartan algunos cambios en cuanto a técnicos.