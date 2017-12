Finalizado parcialmente la Primera Fase del Federal A, se conocieron la conformación de las Zonas de la Segunda Fase y de la Reválida. 16 equipos buscarán el Ascenso 1, mientras que otros 23 conjuntos buscarán mantener la categoría en la Reválida y tratar de buscar el Ascenso 2. Para lograr el ascenso, deberán recorrer un camino más largo que los 16 que jugarán la Segunda Fase. A continuación, detallamos cómo quedaron confeccionadas las Zonas:Estará integrada con los dieciséis (16) clubes clasificados de la Primera Fase. Los dieciséis (16) clubes se agruparán en dos (2) zonas geográficas de ocho (8) clubes cada una (“A” y “B”). Las Zonas 1 y 2 compartirán la Zona A y las Zonas 3 y 4 ocuparán la Zona B. Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a una rueda iniciando la disputa de esta fase con cero (0) puntaje todos los participantes. Clasifican a la Tercera Fase el PRIMERO (1ro) y el SEGUNDO (2do) de cada Zona y el mejor TERCERO (3ro) (Total: 5 clubes). El restante club ubicado en el tercer lugar de su zona pasa a disputar la Tercera Etapa de la Fase Revalida. El resto de los clubes pasan a disputar la Segunda Etapa de la Revalida (Total: 10 clubes).Alvarado (Mar del Plata) *, Deportivo Roca (General Roca), Estudiantes (Río Cuarto) * Ferro Carril Oeste (General Pico), Gimnasia y Esgrima (Mendoza) *, Juventud Unida Universitario (San Luis), Sp. Desamparados (San Juan) y Villa Mitre (Bahía Blanca) *Detalle: (*). Jugarán 4 partidos de local y 3 de visitante.Central Córdoba (Santiago del Estero) *, Chaco For Ever (Resistencia) +, Crucero del Norte (Garupá) +, Defensores de Belgrano (Villa Ramallo), Gimnasia y Tiro (Salta), Sarmiento (Resistencia) *, Sp. Belgrano (San Francisco) * yDetalle: * Jugarán 4 partidos de local y 3 de visitante; + definirán el año que viene, quién va a ser segundo en la Zona 4.Primera Etapa: Los veintitrés (23) clubes que no clasificaron a la Segunda Fase se agruparán en cuatro (4) zonas manteniéndose la misma agrupación de clubes de la Primera Fase. Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a dos ruedas (dentro de su zona), en partidos de ida y vuelta, iniciando con puntaje cero (0) todos los participantes. Clasifican a la Segunda Etapa el 1º de cada zona (Total: 4 clubes). Si alguno de los clubes que ocupen la 1ª posición al finalizar esta etapa en cada una de las zonas, se encontrase comprendido en el régimen de descenso no podrá participar de la Segunda Etapa. De producirse esta situación la o las posiciones serán ocupadas por los clubes que ocupen las ubicaciones siguientes en su respectiva zona en forma correlativa de esta etapa.Cipolletti (Cipolletti), Deportivo Madryn (Puerto Madryn), Independiente (Neuquén), Rivadavia (Lincoln) y Sansinena (General Cerri).Deportivo Maipú (Maipú); Gutiérrez Sport Club (Gutiérrez); Huracán Las Heras (Las Heras), San Lorenzo de Alem (Catamarca), Unión (Villa Krause) y Unión Aconquija (Aconquija).Atlético (Paraná), Defensores (Pronunciamiento), Douglas Haig (Pergamino), Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay),y Sportivo Las Parejas.Altos Hornos Zapla (Palpalá), Guaraní Antonio Franco (Posadas), Juventud Antoniana (Salta), Mandiyú (Corrientes), San Jorge (Tucumán) y Sp. Patria (Formosa).El Federal A está a un paso. Ocho equipos buscarán los 4 ascensos al Federal A. Luego de muchos partidos, ocho instituciones están a 180 minutos de la gloria. ¿Quiénes ascenderán? A continuación, detallamos las finales:Sol de Mayo (Viedma) vs. Ferro Carril Sud (Olavarría).Camioneros (Esteban Echeverría) vs. Sp. Peñarol (Chimbas).Central Norte (Salta) vs. Racing (Córdoba).San Martín (Formosa) vs. Atlético San Jorge (San Jorge). Partido de ida, sábado 16 de diciembre en San Jorge; partido de vuelta, miércoles 20 de diciembre en Formosa.