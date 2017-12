Como los seis miembros de la Corte Suprema de Justicia de nuestra provincia estaban exactamente divididos por mitades respecto al descanso dominical de los mercantiles en el caso de los supermercados, lo cual es un fiel reflejo de lo discutido que es el tema y los justificados argumentos que se pueden utilizar tanto de uno como otro lado, se debió recurrir al voto de Abraham Vargas, integrante de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, quien fue elegido por sorteo para desempatar dentro del alto tribunal. Lo cual, al margen del problema central que nos ocupa, plantea también lo negativo que resulta contar con cantidad de miembros pares en la Corte Suprema, permitiendo esta posibilidad de igualdad en cuestiones que de tal modo quedan irresueltas, obligando a recurrir a estas incorporaciones momentáneas, que adquieren decisiva importancia pues finalmente son quienes definen, como en este caso.

Fue así que el Alto tribunal decretó la inconstitucionalidad de la ley 13.441 del 14 de noviembre de 2014, la cual disponía el cierre los domingos de aquellos comercios de más de 200 metros cuadrados de superficie. Muchas ciudades adhirieron a la norma, entre ellas Rafaela, mientras que otras en cambio, como Rosario, introdujeron modificaciones, estableciendo la prohibición para los supermercados e hipermercados de 1.200 metros cuadrados o más.

Ahora, y de la manera descripta al comienzo, con el voto de un séptimo incorporado provisoriamente a la Corte, se revirtió aquél fallo dando la razón a quienes sostuvieron que la normativa era inconstitucional, y por lo tanto, estos comercios y sin ninguna limitación de superficie, podían abrir al público los días domingo.

La mayor resistencia, tanto a favor como en contra, estuvo siempre en la ciudad de Rosario, siendo justamente el gremio de los mercantiles de esa ciudad del sur el que presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, para que revise el fallo de su par de Santa Fe por la declaratoria de inconstitucionalidad. El organismo sindical confía en lograr dar vuelta esa decisión y volver a la inactividad laboral de los domingos tal como se encontraba vigente, aunque por otra parte quienes sostienen la posibilidad de abrir sin ninguna clase de limitaciones, entre ellos la Federación Gremial de comercio -que celebró la reciente determinación-, sostienen que es muy improbable que el Alto tribunal nacional cambie un fallo de un tribunal similar, aunque se trate de una provincia.

Aquí en Rafaela, estas idas y venidas judiciales han significado la posibilidad de otra clase de problemas, pues uno de los supermercados, el Libertad y tal como lo anticipó este Diario en reciente información, estaría analizando la posibilidad de presentar una demanda ante el municipio local, quien a través de una ordenanza del Concejo Municipal, perjudicó económicamente de manera muy importante el funcionamiento del centro comercial en cuestión, ya que allí no sólo se cuenta con el supermercado de alimentos, sino comercios, complejo cinematográfico y otras atracciones que se vieron resentidas por la disminución de asistencia los días domingo, habida cuenta de permanecer cerrado el supermercado, uno de los complementos esenciales de todo el resto, según la consideración que se hace al respecto.

A pesar del fallo de la Corte santafesina, la cuestión no está del todo clara debido a toda esta posibilidad de recursos que podrían alterar la situación. En consecuencia, si bien en Rosario todo se resuelve con mayor rapidez, en el resto de la provincia existe marcada incertidumbre por el desenlace final, como el caso concreto de nuestra ciudad, que es lo que más interesa a los rafaelinos. Se está por lo tanto al aguardo de novedades.

Desde la Federación de Comercio de Rosario, se recordó una encuesta que había realizado dicha entidad para saber la opinión de los consumidores, arrojando el contundente resultado del 80% a favor de la apertura los días domingo. Es que aún cuando la provincia es una sola, la situación no es la misma en las grandes ciudades que en las pequeñas localidades, remarcándose en especial a Rosario y Santa Fe, donde el turismo aporta importante cantidad de gente en sus centros comerciales y las posibilidades de ventas de los productos en los hiper o super mercados es muy importante.