Forestello renunció en Olimpo

Rubén Darío Forestello, ex jugador y entrenador de Atlético de Rafaela, entre otros, presentó ayer por la mañana su renuncia como entrenador de Olimpo de Bahía Blanca, a pesar de haberle asegurado durante el fin de semana a la dirigencia que iba a continuar en su cargo. El "Yagui", que había asumido el 20 de octubre, tomó la determinación al entender que era rehén de una interna entre la nueva comisión directiva y la saliente, según reconocieron desde su entorno a NA. Forestello, que había sucedido en el cargo a Mario Sciaqcua, había sacado ocho de los 18 puntos que había disputado su equipo en el tramo final de la primera parte de la Superliga. Además, quedó eliminado en la Copa Argentina. El entrenador había sido traído por Alfredo Dagna, expresidente quien aspiraba a continuar en la institución, pero como vicepresidente de la lista que encabezaba Carlos Hermosa. Sin embargo, la oposición liderada por Mauro Altieri se quedó con los comicios y el "Yagui" comenzó a dudar acerca de su continuidad. Luego de reunirse con el flamante presidente Altieri, Forestello se tomó unos días para evaluar los pasos a seguir y, tras varias idas y vueltas, decidió pegar el portazo. Al respecto, el flamante vicepresidente primero, Christian Long, se mostró "sorprendido" por la decisión, porque hasta el lunes "estaba todo bien", e incluso habían hablado "sobre el futuro del plantel y la pretemporada". "Esto nos genera un problema más, dentro del millón con el que nos encontramos, y vamos a ver qué hacemos. Tenemos un incendio institucional tremendo, pero esto estaba solucionado. Nosotros siempre pensamos en el bien del club, más allá de cualquier inquietud personal", enfatizó el dirigente en declaraciones a "La Brújula 24". Y agregó: "Queremos reducir el daño que se ha hecho y estábamos convencidos de que él podía sacar al equipo adelante. Me parece una persona decente, trabajadora y con ideas muy claras, por eso lamento la decisión". Ahora, el Yagui suena con fuerza en Chacarita y Chicago.



¡SE FUERON 15!

De esta manera, pasadas 12 fechas, la Superliga ya tiene un récord. ¡Se fueron 15 técnicos! Más de uno por jornada. Sí, la mitad de los equipos ya cambiaron a su entrenador. Estos fueron los DT que fueron ‘cortados’ en el último semestre: Gustavo Matosas (Estudiantes), Diego Aguirre (San Lorenzo), Nelson Vivas (Defensa), Sebastián Méndez (Belgrano), Mario Sciaqua (Olimpo), Gustavo Alvarez (Temperley), Omar De Felippe (Vélez), Paolo Montero (Rosario Central), Diego Cocca (Racing), Walter Coyetto (Chacarita), Jorge Almirón (Lanús), Caruso Lombardi (Tigre), Mauricio Larriera (Godoy Cruz), Humberto Grondona (Arsenal) y Rubén Forestello (Olimpo).



SIGUE LLOP

Finalmente, Juan Manuel Llop seguirá como entrenador de Newell´s Old Boys de Rosario luego de que la Comisión Directiva se reuniera y lo ratificara en el cargo. En ese sentido, la institución convocó a una conferencia de prensa a las 20 en la que estarán el propio DT, el presidente Eduardo Bermúdez y Martín Mackey, director deportivo. El "Chocho", último DT de la Crema en Primera División, era cuestionado por varios directivos, pero fue ratificado porque Bermúdez lo sostenía y también debido a que su despido iba a generar una elevada indemnización. Como Newell´s se acogió a un salvataje financiero en 2009, sus principales decisiones deben ser avaladas por un órgano fiduciario, que se mostró en contra de semejante erogación económica.



EN ENERO

Se terminó la Superliga por este 2017 con los triunfos de San Martín de San Juan (1-0 a Defensa, se metió en zona de copas) y Chacarita (3-0 sobre Lanús). Así, 24 de los 28 equipos completaron las 12 fechas del torneo: quedan pendientes Godoy Cruz - Lanús (el 7 de febrero) e Independiente - Central (sin fecha). Boca se fue de vacaciones líder, tres puntos arriba de San Lorenzo y lejos de River (a 15). Hay otro dos detalles a recalcar de la tabla: los que están clasificando a las copas. Por ahora, a la Libertadores 2019, van Boca, San Lorenzo, Unión, Independiente (a fase de grupos) y Talleres (fase previa). Hay que aclarar que el Rojo está cuarto porque debe un partido, el dicho vs. Central. Mientras que a la Sudamericana están yendo Huracán, Colón, San Martín de San Juan, Defensa y Justicia y Godoy Cruz. El promedio tiene en jaque a Chacarita (último), Arsenal, Temperley y Olimpo, los cuatro que hasta hoy están perdiendo la categoría. Luego vienen Vélez, Patronato, Tigre y Huracán. La 13° fecha, la primera del 2018, se llevará a cabo entre el 26 y 29 de enero, y los partidos que se jugarán son estos: Boca – Colon, Huracán – River, Talleres - San Lorenzo, Independiente – Estudiantes, Unión – Racing, Defensa – Vélez, Godoy Cruz – Chacarita, Lanús – Patronato, Olimpo – Belgrano, Gimnasia – Central, Newell's – Arsenal, Atl.Tucumán – Temperley, Tigre – Banfield y Argentinos - San Martín.