Quini: un rafaelino ganó $ 3,3 millones

Un afortunado apostador de Rafaela cobrará un premio $ 3.399.394,07 tras acertar los seis números de la modalidad "Siempre Sale" del Quini 6, aunque se desconocen datos de su identidad. Según informó Lotería de Santa Fe, organizadora de los sorteos, el ganador compró su ticket en el Agencia "El Porvenir" N° 9195/025 de calle Washington N° 1454 de la localidad de Rafaela.Los números favorecidos para el premio mencionado fueron el 04- 09- 11- 14- 29- 33 y al agenciero vendedor del ticket le correspondió la suma de $ 33.993,94 en concepto de premio estímulo.El Sorteo N° 2522 de Quini 6 que dejó un ganador "anónimo" en esta ciudad fue uno de los temas más comentados en la ciudad durante el lunes, aunque por más preguntas que se hicieron a los dueños de la Agencia -que este año cumple 10 años- no hubo caso con dar con el apostador que tiene varios días para presentarse en la sede de Lotería, en la ciudad de Santa Fe, para hacer efectivo su premio."No tenemos contacto, no sabemos el nombre del ganador. Puede ser alguien del barrio o no, ya que vienen de distintos sectores de la ciudad a jugar al Quini", declaró a distintos medios Carlos Barlatey, uno de los titulares de la Agencia.Si bien el pozo del premio a cobrar supera los 3,3 millones de pesos, el ganador sufrirá el descuento del 31 por ciento de esa cifra en concepto de impuestos, aunque de todos modos el monto final sigue siendo muy atractivo.