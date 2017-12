Concejo: 1º comisión de la nueva conformación

En la jornada de ayer, apenas horas después de haberse concretado la votación, Raúl "Lalo" Bonino asumía sus funciones efectivamente como Presidente del Concejo Municipal. A su lado se sentó Silvio Bonafede, quien lo precedió en el cargo. Luego de unas palabras de agradecimiento, comenzó efectivamente el trabajo.Para el jueves, se tratarán cuatro temas. Se designará "Plazoleta Arturo Jauretche" al triángulo lindante a la Av. Angela de la Casa, entre Rivadavia, Bv. Roca y Hermanos Marelli. También le pedirán a la Legislatura que no cobren con ganancias a las cooperativas y mutuales. Ambos proyectos fueron presentados por el PJ. También reconocerán a la Profesora María Inés Vincenti (solicitado por el Frente Progresista). Por otra parte, quedó definido qué concejal representaría al Cuerpo Legislativo en las Comisiones Externas:: Raúl Bonino, Jorge Muriel y Silvio Bonafede. Además, Evangelina Garrappa, Alejandra Sagardoy y Lisandro Mársico serán suplentes;Silvio Bonafede como titular, Carina Visintini, como suplente Marta Pascual;Carina Visintini y Evangelina Garrappa como suplente; C: Hugo Menossi y Jorge Muriel, y suplentes Alejandra Sagardoy y Evangelina Garrappa;Raúl Bonino;Evangelina Garrappa como titular y Leonardo Viotti como suplente; C: Jorge Muriel;: Lisandro Mársico como titular y suplente Marta Pascual;Alejandra Sagardoy y Evangelina Garrappa como suplente;Lisandro Mársico y Evangelina Garrappa;Jorge Muriel y Alejandra Sagardoy;Evangelina Garrappa y Carina Visintini;Silvio Bonafede y Leonardo Viotti;Jorge Muriel;Leonardo Viotti y Jorge Muriel;Lisandro Mársico y Alejandra Sagardoy yCarina Visintini y Evangelina Garrappa.Uno de los proyectos discutidos fue el presentado por Lisandro Mársico con respecto a la posible retención de motos en el caso de que no se conduzca con casco. En este sentido, quedaron en seguir analizando el tema junto al Ejecutivo y con estadísticas del Hospital.Hoy se analizará la posibilidad de declarar como personalidad distinguida al Dr. Daisaku Ikeda, uno de los fundadores del partido político humanista japonés Nuevo Kōmeitō, filósofo budista, escritor y poeta.