Asaltaron a almacenero a punta de pistola

“Tirate al piso o te pego un tiro y te mato”, fueron las palabras que escuchó en la noche del domingo Lucio Albornoz, un kiosquero de Rafaela que tiene su negocio junto a una despensa en Ruta 34 y Luis Maggi.Allí, dos malvivientes a punta de pistola, ingresaron al comercio en cuestión, y mientras uno le apuntaba al dueño con el arma de fuego, su cómplice 'cargaba' mercadería y otros bienes para llevarse. Incluso dos packs de vino -habrán estado sedientos se supone...-.Por otra parte, la víctima, debió ser trasladada al Hospital por los golpes recibidos. Uno en la cabeza.En diálogo con Somos Rafaela de CableVisión, Lucio comentó el mal momento que pasó, ya que además del robo sufrió agresiones que motivaron su traslado al Hospital “Jaime Ferré”.“Eran las 10 de la noche -dijo-, yo estaba justo por cerrar y como siempre lo hago saco una bolsita con basura, y cuando llego al canasto siento el ruido de la caja”.“Ni bien vuelvo a entrar al local, me pusieron una pistola a 20 cm de la cabeza y me dijo 'tirate al piso o te pego un tiro y te mato'. Frente a esto yo les dije que se lleven lo que quieran del negocio, pero me dijeron que me quede en el piso donde me pegaron, y luego se fueron”, continuó.Relató además que, “se llevaron un celular, unos $ 5 mil, y dos packs de vino Toro”, dijo.En cuanto a la respuesta de la policía, el comerciante damnificado señaló que, “justo pasaba por aquí una parejita de chicos que vienen a comprar todos los días, vieron la situación y llamaron ellos a la Policía y a la GUR. Quisieron seguirlos pero el que iba detrás los apuntaba con la pistola y entonces desistieron por miedo de que les pasara algo”.“La policía llegó enseguida, lo mismo que el servicio 107 que me llevó al Hospital donde me 'cosieron' donde tenía muy golpeado. Ahora para atender tendré más recaudos, pero otra cosa no puedo hacer salvo trabajar de esto, más a los 55 años. Espero que no le toque a nadie, ni le deseo que pase por este momento”, concluyó este trabajador vecino de esta ciudad.En dos casos distintos, un oriundo de Santa Clara de Saguier y otro aparentemente radicado en Rafaela fueron detenidos por la policía implicados en casos de abuso sexual.* En el primero de los casos, se supo de fuentes seguras que siendo las 11 de la mañana de la víspera, personal policial de la Brigada Motorizada, trasladó desde la esquina de calle San Lorenzo y Bv. Santa Fe a una persona identificada como Martín Manuel N., de 34 años por averiguación de antecedentes.En sede policial se pudo determinar que sobre el mismo pesa un pedido de captura por “abuso sexual simple” vigente, por lo que quedó a disposición de personal en la Comisaría 1ª.* En el otro caso, siendo las 19:45 de ayer, personal policial de Rafaela, por orden de la fiscal de la Unidad Fiscal San Cristóbal Favia Burella, procedió a la detención de Ezequiel Mauricio D., de 29 años, domiciliado en calle Chaco de Rafaela, por la causa de “abuso sexual simple”, quedando a disposición de la mencionada Fiscal.