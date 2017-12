Mariano Cerutti no seguirá en Atlético

El sunchalense Mariano Cerutti se desvinculó de Atlético de Rafaela y no continuará integrando el plantel que compite en la Liga Provincial de Básquet “Copa Santa Fe”. Su último partido fue el domingo en la derrota ante Unión de San Guillermo por la sexta fecha, en que aportó 3 puntos en 29 minutos en cancha.De acuerdo al parte de prensa informado por la institución, "la resolución obedece a razones de índole personal y familiar que imposibilitan su alejamiento de su ciudad natal". No obstante, durante el fin de semana algunos medios periodísticos sunchalenses manifestaron que el basquetbolista podría sumarse a Unión para el torneo Federal, donde el Bicho Verde está teniendo una flojísima campaña.El “Bebo” llegó a Atlético de Rafaela en mayo, durante el torneo local, y logró integrarse plenamente a la familia del básquet celeste. Una sensible baja para el plantel de primera división. Si bien su paso por la institución no fue tan extenso, queda el reconocimiento de sus compañeros y de la dirigencia por su aporte.