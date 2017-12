ONG de Derechos Humanos cuestionan a Forni y a Caruso

El domingo por la tarde, frente a las escaleras de la Municipalidad de Rafaela, se realizó un encuentro de la "Asamblea por los Derechos Humanos Rafaela", conformado por diferentes entidades sociales, barriales, de diversidad de género y políticas, justamente, por del Día de los Derechos Humanos.Entre otros puntos, exigen "la rectificación de los dichos del Jefe de la URV y la revisión de la designación de Fabián Forni, como Jefe de Policía"; rechazan "la incorporación al Cuerpo legislativo local a cualquier persona que con sus dichos públicos profese odio contra la ciudadanía en su conjunto, o que reivindique el Terrorismo de Estado" y piden la "revisión de la designación y apartamiento del área de Seguridad del Municipio, del ex comandante de Gendarmería José Caruso".En ese marco, la Asamblea emitió un comunicado dirigido a los concejales (hoy tendría ingreso oficial) dirigido a los miembros del Cuerpo Legislativo, en donde señalan textualmente: "aprovechando la sesión extraordinaria en la que se incorporan lxs nuevxs ediles, apelamos a la reafirmación del compromiso de cada unx de ustedes con los derechos humanos y el más alto respeto por los valores democráticos, que como representantes de la sociedad civil, se les exige y es de esperar, actuando en consecuencia".A continuación el documento: "El gobierno hoy se ensaña en especial con los pueblos originarios, demonizando a los mapuches, reprimiendo a sus comunidades y amenazando con extraditar a Facundo Jones Huala, cuya libertad exigimos. De hecho, intenta someter al país y al pueblo a un virtual estado de excepción que avasalla las libertades democráticas y las garantías constitucionales", sostienen y agregan: "esta escalada autoritaria no es casual: el gobierno macrista reprime porque pretende imponer un brutal plan económico que implica más precarización y pérdida de conquistas laborales, más baja salarial, más ajuste y más entrega. A eso apuntan sus reformas en materia laboral, previsional, fiscal, de salud y de educación, todas ellas antiobreras, antipopulares y en beneficio de los Benetton, Lewis, Chevron y demás corporaciones"."En el plano local, advertimos con preocupación y repudiamos rotundamente los dichos del Jefe de Policía de la Unidad Regional V°, Fabián Forni, quien en diálogo con la prensa local, y luego de la visita del Ministro de Seguridad de la Provincia, expresó: “He tenido comentarios de que se ha vuelto a la reminiscencia del viejo sistema de la época militar, y me alegro de que así sea, que lo hayan observado”. Estas palabras, que de por sí merecen el máximo reproche, independientemente de quien las pronuncie, preocupan muchísimo más -claro está-, en boca de la máxima autoridad de las fuerzas de seguridad de nuestra ciudad (y de toda la Unidad Regional V°), ya que constituyen una clara afrenta a los más altos valores democráticos, y un discurso peligrosísimo, teniendo en cuenta la influencia que por sus funciones ejerce sobre las fuerzas que conduce", sentencian, repudian los dichos y le reclaman al Ministerio de Seguridad de la Provincia que "se tomen las medidas que correspondan. No deben caber dudas al respecto, los derechos humanos representan un límite y señalan un horizonte en materia de seguridad"."En otro orden, también manifestamos nuestra preocupación por la posibilidad -aparentemente cierta- de que un joven que se desempeña como periodista en Rafaela, y que reivindica públicamente el Terrorismo de Estado, asuma como Secretario de una Concejala que asume hoy en sus funciones. En declaraciones públicas, esta persona no solo intenta reforzar permanentemente la teoría de los dos demonios para referirse a la última dictadura, sino que además -y por si aquello fuera poco-, sostiene públicamente expresiones de odio transfóbicas y misóginas. En este sentido, llamamos a la reflexión a la concejala electa, para que revise su decisión de incorporar al Concejo Municipal (cuerpo democrático por excelencia de nuestra ciudad), a esta persona que, con su discurso anti democrático, cuestiona los avances logrados por la sociedad argentina en las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, en el marco de un proceso que se viene realizando desde hace más de tres décadas en nuestro país. Entendemos que la participación de esta persona sólo alejará a las personas del Concejo", sostienen. En tal sentido, hoy habría una reunión con Marta Pascual para analizar el caso de su futuro secretario.Finalmente, "también queríamos señalar con preocupación la designación, como “asesor” ad honorem del municipio en materia de Seguridad, del ex Comandante de Gendarmería, José Caruso. Sabemos que el asesor llega a las más altas esferas de decisión en políticas de seguridad local, con denuncias previas por parte de organizaciones de Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes, a raíz un operativo que tuvo a su cargo durante los primeros días del gobierno de la Alianza (Diciembre del año 1999), en el que se ordenó la represión de manifestantes en el puente Gral. Belgrano, y que resultó con decenas de heridos y dos víctimas fatales. Cuestionamos el compromiso del “asesor” con los derechos humanos y los más altos valores de la democracia, los cuales –como ya dijimos- representan un límite y señalan un horizonte en materia de seguridad. Y por ese motivo, solicitamos a las autoridades locales revisen su designación como asesor del municipio en políticas públicas de seguridad", concluyen.