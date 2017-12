Diputados tratará la reforma previsional

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El Gobierno logró ayer el aval de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, para el proyecto de reforma previsional, que será tratado sin cambios en la Cámara de Diputados. El Poder Ejecutivo cerró filas con la CC durante un encuentro que tuvo lugar este lunes en la Casa Rosada y del que participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y legisladores del frente Cambiemos.Las dudas de Carrió estaban puestas en la forma en que se daría la transición de un cálculo a otro, ya que si bien respaldaba la nueva fórmula que plantea la iniciativa, esperaba garantías de que los jubilados no perderían poder adquisitivo sobre el final del año.El PRO le aseguró a la diputada por la Ciudad que no habrá "perjuicio" para los jubilados y se dará previsibilidad a los aumentos. Fuentes cercanas a la líder de la CC aseguraron a NA que la Casa Rosada se comprometió a que habrá "un crecimiento del 5 por ciento en las jubilaciones para el final del año", por lo que se allanó la discusión.La reunión de los socios de Cambiemos se desarrolló en la previa de la exposición que encabezó Dujovne ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, presidida por Luciano Laspina, quien también participó del encuentro, junto al titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso. Estuvieron, además, el jefe del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos, Mario Negri, y los legisladores nacionales Facundo Suárez Lastra, Eduardo Amadeo, Paula Olivetto y Fernando Iglesias."Logramos convencer a la Coalición", aseguró uno de los participantes del encuentro, al confirmar que llevarán "adelante sin cambios" el paquete de reformas en el Congreso.Poco después, en un comunicado que llevó las firmas de los jefes de bloque, Carrió (CC-ARI), Mario Negri (UCR) y Nicolás Massot (PRO), se dejó sentado oficialmente "el apoyo al proyecto de reforma previsional", que se comenzará a tratar este martes en el plenario de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados."Los bloques que integran Cambiemos en la Cámara de Diputados manifestamos nuestro apoyo a los acuerdos logrados entre el Gobierno nacional, las fuerzas políticas del Senado y 23 gobernadores sobre el proyecto de reforma previsional que tiene media sanción. Los cambios previsionales son una pieza clave del grupo de reformas propuesto recientemente por el Gobierno", indicó el comunicado.De esta forma, el Gobierno logró "cohesión" en el frente de cara a las sesiones extraordinarias que habrá en Diputados para aprobar antes de las Fiestas las normas que ya recibieron aval del Senado.DUJOVNE ENDIPUTADOSDujovne defendió en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma tributaria, que apunta a reducir la "presión" impositiva en 1,5 puntos del producto producto del país en un plazo de cinco años. El ministro llegó al anexo de la Cámara baja acompañado por parte de su gabinete, y luego de que se constituyera formalmente la comisión de Presupuesto y Hacienda con sus respectivas autoridades, expuso durante alrededor de una hora los detalles de la reforma que el Gobierno pretende aprobar durante el período de sesiones extraordinarias.Al comienzo de su intervención, hizo hincapié en la necesidad una instrumentación "gradual" a lo largo de los próximos cinco años para que la reforma sea "sustentable" en el tiempo. Consideró que a partir del crecimiento económico, el aumento de la base imponible y una menor evasión "el costo fiscal va a ser mucho menor que el impacto estadístico de 1,5 puntos del PBI".El ministro dejó una puerta abierta a la posibilidad de que se incorporen modificaciones a la propuesta oficial durante el tratamiento en comisión, aunque advirtió que los mismos deben estar en línea con la sustentabilidad del sistema. "Si queremos modificar algunos de los aspectos de la reforma deberíamos evaluar de qué manera alternativa deberíamos financiar esa modificación", recalcó.En el plano microeconómico, Dujovne subrayó que la prioridad debe ser la de "eliminar distorsiones" dado que la Argentina tiene un "nivel récord" en este tipo de gravámenes.En otro pasaje, el funcionario resaltó que a partir de esta reforma, se va a gravar la renta generada por inversiones financieras, lo cual generará un "impacto recaudatorio".Una vez que entre en vigencia la reforma, los activos financieros denominados en moneda extranjera o indexados a la inflación pasarán a estar gravados al 15 por ciento, mientras que las ganancias no distribuidas de las compañías pasarán a estar gravadas al 25 por ciento.Otro aspecto que introduce el proyecto es la eliminación del impuesto a las transacciones inmobiliarias, en tanto que pasarán a gravarse las ganancias de capital en las viviendas que no correspondan a uso familiar. "Se grava para adelante, es decir, a partir de la sanción de la ley y ajustado por inflación", detalló.Dujovne mencionó el "reordenamiento" en los impuestos al alcohol, bebidas azucaradas y tabaco, como así también del impuesto a los combustibles para "luchar contra el cambio climático".Marco Lavagna (UNA) pidió elevar los mínimos a partir de los cuales se gravan los plazos fijos, y en ese sentido sugirió un piso de 1.500.000 pesos.Axel Kicillof (Frente para la Victoria) advirtió sobre el riesgo de que la baja de la "presión tributaria" se de en un contexto de persistencia de déficit fiscal. Además, se quejó de que la reforma tenga un "sesgo a favor de la rentabilidad empresaria" y en particular para las grandes empresas de la zona de la Pampa Húmeda.