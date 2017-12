El CCIRR se expedirá en contra de los tarifazos

Recientemente, tanto la Empresa Provincial de la Energía como Aguas Santafesinas Sociedad Anónima solicitaron al Gobierno de la Provincia que les permita incrementar sus tarifas. Por diferentes cuestiones, ambas rondarían en un 40% a un 50% para mediados del 2018. Esta situación hará que el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región se expida en este sentido, rechazando los mismos.Recordemos que la EPE pidió una suba de 15,8% de la tarifa desde el mes de febrero, en virtud del alza en costos operativos. A eso habría que sumarle el incremento del 31% previsto por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) desde diciembre. Con lo cual para febrero, la suba total sería del 45%. Por su parte, ASSA envió un pedido para aumentar en dos cuotas de 25% en mayo y julio, lo que daría un acumulado del 56%.Andrés Ferrero, Presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región indicó a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) que hubo reclamos hechos con anterioridad, que fueron escuchados, pero no hubo respuestas positivas a los mismos."Ahora deben llamar a audiencias públicas. En estos meses son cuando se dan las cuestiones generales de los Presupuestos y Tributarias, como así también de los aumentos de tarifas. Estamos estudiando ante los incrementos tomar una posición", dijo Ferrero. Con respecto a ASSA, "si bien es un insumo que a la industria, en general, no afecta en forma tan importante como la energía. Pero entendemos también que, cuando hay incrementos de este tipo, no hay coherencia con el discurso de que se quiere contener la inflación y que se quiere una Argentina gradual. Es totalmente incompatible. Seguramente, en los próximos días vamos a expedirnos", anticipó. También lo harán sobre el incremento de la tarifa eléctrica.USINA MOVIL: "LA EMERGENCIA SIGUE"Recientemente, el CCIRR también se manifestó a favor de que la Usina Móvil que se encuentra frente a la Estación Clasificadora de Residuos cerca del Cementerio Municipal tenga continuidad en la ciudad. Recordemos que CAMMESA anticipó que, con el fin de la emergencia eléctrica nacional, no seguiría sosteniendo a la misma. Y, en tal sentido, le dijo a la EPE que si quería sostenerlo, el costo correría por la empresa provincial.Ferrero indicó que "para nosotros es muy importante. En las últimas semanas, tuvimos otros cortes que los que tuvo la zona de Rafaela en general. Antes del apagón general del viernes, enviamos notas a Raúl Stival -presidente de la EPE- y Verónica Geese -Secretaria de Energía- queriendo saber la posición al respecto. No hemos recibido una respuesta todavía. Sí hemos marcado la importancia de una línea troncal entre Malvinas Argentinas -Córdoba- y Santo Tomé, que podría darle estabilidad al sistema. Sabemos que eso está en estudio para implementarlo. Pero hasta que esté concretada esa línea, la emergencia subsiste y deberíamos tener algunas cuestiones para hacerle frente". Por otra parte, indicó que no se han puesto en contacto con CAMMESA. "Sabemos que entramos en una época crítica del año y todo indicaría que disponer de equipos para una alternativa en caso de cortes generales deberían continuar", completó.