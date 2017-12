Con el calor volvieron con todo los alacranes

La llegada de las altas temperaturas, con lluvias y alta humedad, conforman un escenario propicio para que los alacranes hayan vuelto con todo, masivamente en nuestra ciudad. Es habitual escucharlo en la gente, con temor por la constante aparición de ejemplares, con el riesgo que significan sus picaduras.Lo más apropiado es tratar de prevenir en todo lo posible, para evitar el ingreso de los alacranes al hogar. Por esa razón es que reiteraremos una serie de consejos y recomendaciones que, aunque conocidas, siempre vienen bien y son oportunas en estas circunstancias:Lo primero es lograr que los alacranes no entren a la casa. Para eso, hay que sellar las puertas de entrada con un zócalo de goma abajo. En los resumideros, se debe colocar una tela mosquitera de plástico, para que no se oxide y dure más tiempo.Lo segundo es evitar que permanezcan dentro de la casa. Todo lo que se deje en el piso se convierte en un lugar donde los alacranes pueden ocultarse, por ejemplo, papeles, cajas y libros. Cabe señalar que un aliado inesperado son las pequeñas arañas, porque los depredan. Lo tercero es evitar ser picado. Dado que los alacranes son de hábito nocturno, apenas hay un poco de luz se refugian en lo primero que encuentran en el piso: zapatos, ropas, trapos de piso, etcétera. Por consiguiente, se recomienda: Antes de ponerse los zapatos o zapatillas, hay que revisarlos. No dejar los zapatos o zapatillas en el piso.Tener precaución cuando se toman trapos de piso que han estado apoyados en el suelo. Sacudirlos. No dejar ropa tirada en el suelo. Muchos accidentes ocurren cuando se toma la ropa que se tiró al piso durante la noche y al día siguiente se agarra para echar a lavar. Sacudirla antes.Tener cuidado al manipular colchas o sábanas que han rozado el piso. Sacudirlas. No caminar descalzo de noche. De día, no remover en el jardín los lugares donde puedan guarecerse, por ejemplo, las macetas, escombros, maderas, leña, etcétera. En caso de hacerlo, usar guantes para evitar la picadura directa sobre la piel.De noche, aumentan los riesgos al acostarse en el jardín a ver el cielo o al sentarse afuera. Antes de hacerlo, hay que revisar el piso con una luz de emergencia. Evitar que adentro de la casa haya cucarachas y grillos.Finalmente, si se produjo la picadura, ir urgentemente a un hospital.