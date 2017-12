"La forma del agua" lidera las nominaciones

Los Angeles, 12 (AFP-NA). - "La forma del agua", del mexicano Guillermo del Toro, logró ayer el mayor número de nominaciones a los Globos de Oro, que mostró tolerancia cero al escándalo sexual que sacude a Hollywood.Los Globos, que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés) entregará el 7 de enero, son vistos como una oportunidad para que la industria del cine y la televisión demuestre su condena total a los abusos sexuales que comenzaron a emerger después de las escalofriantes denuncias contra el poderoso productor Harvey Weinstein.La cinta fantástica de Del Toro, que cuenta una historia de amor entre una limpiadora y una criatura anfibia guardada en un tanque de agua en una instalación del gobierno de Estados Unidos, entró en siete categorías: mejor película dramática, guión y director, así como mejor música original, actriz (Sally Hawkins), actor y actriz de reparto (Richard Jenkins y Octavia Spencer)."Trabajar con Guillermo del Toro y este elenco y equipo excepcional fue una de las experiencias más extraordinarias y emocionantes. Es uno de los mejores cineastas de nuestro tiempo y estoy más que emocionada de que su visión, su ingenio y su obra sean reconocidos", dijo Hawkins, citada en el sitio especializado Variety.En la categoría más prestigiosa están también en competencia "Call Me by Your Name", "Dunkerque", "The Post" y "Tres anuncios por un crimen".Del Toro fue nominado al Oscar en 2007 por "El laberinto del fauno".Los anuncios, que se realizan dos días antes de las nominaciones a los influyentes premios del sindicato de actores (SAG), son un barómetro del momento que se vive con miras al Oscar.La chilena "Una mujer fantástica", del director Sebastián Lelio, recibió por su parte una nominación en la categoría de mejor película extranjera.Protagonizada por Daniela Vega, Francisco Reyes y Luis Gnecco, cuenta la historia de una mujer transexual que enfrenta la muerte de su compañero en medio de prejuicios, reproches y violencia."Estoy emocionada de que estamos reconociendo a personas como yo que no se veían en televisión cuando llegué a este país", dijo la india Meher Tatna, presidenta de la HFPA. "Como periodista siempre busco la diversidad y estoy feliz de celebrarla".Sin embargo, las redes sociales criticaron que no hubiera mujeres entre los nominados por la mejor dirección, como Greta Gerwing a pesar de que su "Lady Bird" se llevó dos nominaciones.Dee Rees tampoco fue nominada por su trabajo en "Mudbound", al igual que Patty Jenkins por "Wonder Woman", cinta que quedó excluida de todas las categorías para enojo de los fanáticos.El director Jordan Peele ("Get Out") tampoco fue nominado.No se esperaba que The Weinstein Company, que despidió a su cofundador, obtuviera alguna nominación, incluso antes del escándalo.Pero los nombres de Kevin Spacey, James Toback, Jeffrey Tambor y Louis C.K., ya antes galardonados, no fueron ni susurrados.Spacey, que ganó mejor actor en 2015 por "House of Cards", fue denunciado por acoso y abuso sexual por parte de varios hombres.Las denuncias tuvieron un efecto sobre la carrera de colegas como Robin Wright, su coprotagonista y quien también había ganado antes, y del resto del elenco de esta serie, que atesoraba ya ocho premios.Y para rematar, en el caso de Spacey, aparecía como el gran candidato a apoyar en esta temporada con su película "Todo el dinero del mundo", pero el director Ridley Scott decidió sacarlo de las escenas ya filmadas y repetirlas a último minuto con Christopher Plummer, ahora nominado a mejor actor de reparto."Big Little Lies", la miniserie producida por las estrellas Reese Witherspoon y Nicole Kidman y que conquistó cinco Emmys, recibió seis nominaciones."Sabemos lo raro que es que un programa y su elenco sean honrados de esta manera y por eso estamos agradecidos", dijo Kidman, también a Variety."Feud: Bette and Joan" le sigue con cuatro, mientras que "Fargo", "The Handmaids Tale" y "This is Us" recogieron tres cada una."Coco", inspirada en el día de los muertos de México, fue nominada y no debe tener problemas para llevarse la mejor cinta animada, con todo y a pesar de que el cofundador de Pixar John Lassater admitió que incurrió en conducta inapropiada.