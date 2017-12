Despedida soñada del cordobés Marcos Ligato

"Esto es mérito de un gran equipo como el Tango y de todas las personas que durante tantos años creyeron e hicieron mucha fuerza por el equipo. Se nos dio una muy buena racha en estos últimos cuatro años. Siempre soñé con lo máximo y busqué estar en el mejor nivel. Me había puesto el objetivo de retirarme con el 1 y lo conseguí", reconoció Marcos Ligato.Luego de imponerse en el Rally de Cruz del Eje - Gran Premio Córdoba 2017, el piloto de Río Ceballos ingresó en la historia grande de una actividad que tuvo a los pilotos cordobeses entre los indiscutidos protagonistas.Jorge Recalde, Gabriel Raies y Federico Villagra, por citar a los más destacados, fueron múltiples campeones. "El Cóndor de Traslasierra", "Satanás" y "Coyote" se cansaron de ganar títulos.En las últimas cuatro temporadas, el que marcó la tendencia fue Ligato, que con su propia estructura, el Tango Rally Team, no dejó ni las migas.El viernes, cuando se procedió al lanzamiento simbólico de la última fecha de la temporada, Ligato anunció en la rampa que estaría disputando su última carrera en Cruz del Eje. Su despedida como piloto profesional no pudo haber sido más exitosa. Fue con victoria y tetracampeonato en el Rally Argentino con un auto que mostró un rendimiento excepcional: el Chevrolet Agile MR.Así terminaron las posiciones en las diferentes categorías del Rally Argentino:campeón Marcos Ligato 344 puntos; Gerónimo Padilla 255 y Federico Villagra 182.campeón Luis Arceluz 382,5 puntos; Agustín Elvira 350 y Gerardo Klus 270,5.campeón Mauro Debasa 342 puntos; Adrián Sánchez 326,5 y Pablo Morán 239.campeón Federico Cadamuro 301,5 puntos; Augusto D'Agostini 282 y Javier Castro 251.campeona Nadia Cutro 393 puntos; Ricardo Daparte 275 y Mariano Preto 261.